Sakın bırakma Fatih hocam

Böyle iki ayaklı maçlarda ilk karşılaşmada aldığın sonuç kaderini belirliyor. Trabzonspor, turu ilk maçta yani Papara Park'ta Ferencvaros'a yenilerek kaybetti. Rakibin iki maçta da nasıl savunma yaptığını gördük. Neredeyse hatasız oynuyorlar. Birlikte düşünüp birlikte hareket eden bir takım Ferencvaros! Dünkü maça aslında iyi başladık. İlk 10 dakikadaki oyunumuz, tura yakın bir oyundu. Ancak sonraki dakikalarda kader ağlarını ördü.

Malinovskyi'nin 14. dakikada gördüğü kırmızı kart, takımın bütün enerjisini düşürdü. Zaten orta sahada büyük sıkıntı yaşayan bordomavililer, Ferencvaros'a tamamen teslim oldular. Yumuşak orta sahadan bir de Malinovskyi'nin atılmasıyla Ferencvaros'lu oyuncular, hiçbir engel ile karşılaşmadan ceza sahamıza geldiler. Fatih Tekke baktı ki tur elden gidiyor. İkinci yarıya üç hamle birden yaparak başladı. Onuachu'nun yerine Aral Şimşir, Mustafa'nın yerine Pina, Muçi'nin yerine de Bouchouari girdi. Ama bu üç değişiklik de Trabzonspor'un oyununa bir ivme kazandıramadı.

10 kişi kaldıktan sonra ortaya çıkan görüntü aslında hiç iyi değildi. Bir martı uçak düşürür! Bir kırmızı kart, felakete neden olur! Onana'dan- Onuachu'ya kadar tüm oyuncular, büyük gerginlik ve stres içindeydi dün gece. Sakin kalamadık sahada. Nitekim ikinci yarıda Cabral'ın acemice hem penaltıya sebebiyet verip hem de ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi, Trabzonspor'un tamamen dağılmasına neden oldu. Bu kadar sıradan diyebileceğimiz Ferencvaros'a karşı fark yediğimize mi yanalım, yoksa iki maçta üç kırmızı kart gördüğümüze mi? Gerçekten çok yazık oldu. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı her maç yüreğini ortaya koyarak bordo-mavili forma için savaşırken, maalesef diğer oyuncuların isteksiz halleri, Fatih Tekke'yi adeta çıldırttı. Kazanmak için, tur için çıktığımız maçta fark yedik. Oyun olarak Ferencvaros'un çok gerisinde kaldık.

Tam 14 transfer yapan Trabzonspor'un hala transfere ihtiyacı olması düşündürücü. Takımdaki bazı oyuncuların formsuzluğu da ayrı bir konu. Ferencvaros'un bu mütevazi kadrosuyla Avrupa Ligi'ne girdiği bu ortamda, Salah'lı Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olması da üzüntü verici. Gerçekten çok yazık oldu. Sloven hakem Rade Obrenovic, Ferencvaros'u çok koruyup, gösterdiği ağır kartlarla Trabzonspor'un canına okudu. Ama biz de kötü oynadık. Savaşmadık. Ne savunmada dik durabildik, ne de hücumda etkili olabildik. Bu maçtan çıkarmamız gereken çok ders var! Takım bütünlüğü olmadan verdiğiniz emek ve alınteri, dün olduğu gibi boşa gidiyor. Önce takım bütünlüğüne ihtiyacı var Trabzonspor'un! Yoksa bu Trabzonspor, Konferans Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşatır.

Sakin olmak lazım. Gereksiz sinir ve stresten sıyrılıp kenetlenmeli takım. Avrupa Ligi'ne veda etmek dünyanın sonu değil. Şimdi Trabzonspor'un önünde tarih yazabileceği bir Konferans Ligi var. Nereye gidiyorsun hocam! İstifa değil, birlik bütünlük zamanı! Daha kazanacağın çok zafer var! Kupalar ve şampiyonluklar var hocam! Sakın gitme hocam! Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Fatih hocaya moral verip, "Hocam ne istifası! Seninle başarıdan başarıya koşacağız. İstifanı kabul etmiyoruz. Seninle kader birliği yaptık. Sonuna kadar devam hocam" diyeceğini düşünüyorum. Öyle olacaktır zaten!