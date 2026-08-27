F.Bahçe ait olduğu ligde!

Fenerbahçe, Lyon'u yenip 17 sezon sonra (18 yıl sonra) Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırırken; her futbolcusunun formasından yılların özleminin teri aktı. Helal olsun Fenerbahçeli futbolculara. Tarih böyle yazılır işte! Ederson'dan Vedat Muriç'e kadar sahadaki tüm sarı-lacivertli oyuncular, Groupama Stadı'nın zeminine bir destanın ayak izlerini bıraktı. Maça harika başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu iki güzel golle Lyon tribünlerinin ve Fonseca'nın öğrencilerinin direncini kırdı. Maç boyunca savunmayı da hücumu da müthiş yapan bir Fenerbahçe vardı sahada.

Tolisso, Fofana ve Openda'nın pas bağlantılarını çok iyi kestik. Lyon'un silahlarını susturunca ilk yarıda güle oynaya iki gol bulan bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk golde Vedat Muriç'in topa hükmedişi gerçekten jeneriklikti. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın'ın da bu goldeki şahane asistini unutmamak lazım. Brown'un golü de tam bir santrfor vuruşuydu. Savunmamızın önünde oynayan Kante ve Guendouzi hem süpürücü, hem de iz sürücü gibi mücadele etti. Ake ve Skriniar da Lyon hücumcularına göz açtırmadı.

Lyon'un ikinci yarıda üzerimize gelip, skor üretmek için baskı kuracağını biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Ama bu bölümde oyunu soğutup, çok iyi savunma yapmaya devam ettik. Bu arada hızlı geçişlerle Lyon kalesinde Oğuz Aydın; Guendouzi ve Vedat ile gollük pozisyonlar yakaladık. Lyon ümitsizce yaptığı hücumlardan sadece bir gol çıkarabildi. Kalecimiz Ederson maç genelinde pantervari kurtarışlar yaptı. Harikasın Ederson!

Dün Fenerbahçe tarih yazdı. Lyon'u Groupama'da yenmek öyle kolay iş değil. Futbol gerçekleri ve futbol adaleti dün tecelli etti. Fenerbahçe'nin değil de Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi büyük haksızlık olurdu. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha güçlü bir takım. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Artık tek gerçek var. O da 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.

Fenerbahçemiz, Şampiyonlar Ligi'nde! Fenerbahçemiz ait olduğu ligde! İlk etapta Şampiyonlar Ligi'nde tam 8 maç oynayacak Fenerbahçe. İnşallah bu sekiz maçtan sonra devamı da gelir Fenerbahçe için. Neden olmasın. Bu güçlü kadroya ve bu güçlü oyuna Devler Ligi'nde büyük zaferler yakışır. Türk futbolu, Avrupa'da çağ atladı diyebiliriz. Yıllar sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz! Şampiyonlar Ligi'nde yolunuz açık olsun Fenerbahçe ve Galatasaray! Bugün saat 19:00'da çekilecek kura ile Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kurbanları belli olacak! Tebrikler Fenerbahçe! Tebrikler Aziz Yıldırım! Tebrikler İsmail Kartal!