Salah’ın emeğine yazık

Trabzonspor'un Papara Park'ın muhteşem atmosferinin desteğini arkasına alarak çıktığı maça daha coşkulu başlamasını beklerdim. Sabırlı ve coşkudan uzak oyun, konuk Ferencvaros'u cesaretlendirdi. Macar ekibinin sert ve temaslı oyunu karşısında çok yumuşak kaldık. İlk yarıda yediğimiz golde görev bölgesini kaybeden Cabral ve golü atan Zachariassen'i adeta seyreden Pina'nın hatası vardı. Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gittik. Bütün atakların altında dünya yıldızı Muhammed Salah'ın imzası vardı. Salah 34 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor'un sahadaki en hırslı, en cesur ve en fazla savaşan oyuncusu oldu. İlk 45'te fizik olarak rakibe göre zayıf kaldık. Merkezi çok erken kaybettik.



Fatih Tekke, ilk yarıda işler yolunda gitmeyince, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Ruslan Malinovskyi ve Aral Şimşir'in girişi Trabzonspor'un hücum aksiyonlarına zenginlik kattı. İkinci yarının hemen başında Salah ile yararlanamadığımız bir pozisyon var ki... Tribünler Salah'ın vuruşunu ayakta izledi. Ardından Saviolo'nun nefis ortasına Onuachu'nun direği sarsan bir kafa vuruşu var ki... Ah ah! Bu pozisyon nasıl gol olmaz! İkinci yarıdaki tahrip gücü yüksek oyunumuz art arda gol pozisyonuna girmemizi sağladı. Ferencvaros ise geçiş hücumlarıyla zorladı bizi. Salah bizim ligimizin çok üstünde bir yıldız! Ayağına aldığı her topla rakip kalede tehlike yarattı.



Geçen sezon Onuachu'nun yetersiz kaldığı, skorun çıkmadığı maçlarda sonradan giren Felipe Augusto skor üreten bir isimdi. Trabzonspor, Felipe'nin eksikliğini çok hissediyor bu sezon! Bordo-mavililerin acilen böyle bir forvet oyuncusu transfer etmesi gerekiyor. Aral Şimşir'in oyuna girişi, Onuachu'nun da kendine gelmesini sağladı. Aral çok etkili bir kanat oyuncusu. Dün de girdikten sonra nefis ortalar kesti ceza sahasına. Trabzonspor'un hücumcuları birbirinden çok uzak oynuyorlar. Ön alandaki yardımlaşma da daha fazla olmalı. Dünkü maçta sonradan giren oyuncuların Trabzonspor'un oyununa çok katkısı oldu. İlk yarıda kötüydük tamam da ikinci yarıda neredeyse tek kale oynadık. İnanılmaz goller kaçırdık. Bu gollerden birini de Pina kaçırdı. Oyunun son bölümünde neler kaçtı neler! Ceza sahasına yerden ve havadan ortalar yağdırdık. Ama gol silahımız Onuachu, gelen toplardan uzak kaldı; doğru zamanda doğru yerde olamadı. Sonuç olarak Trabzonspor, lige ve Avrupa'ya henüz hazır değil. Dün kaybettik ama rövanşta ikinci yarıdaki futbolumuzu oynarsak turu geçeriz. Trabzonspor, takım bütünlüğünü ve ideal 11'i yakalarsa seri galibiyetler almaya başlar! Taraftarın ve camianın Fatih Tekke ve bu takıma destek vermesi lazım. Hakem İgor Pajac'a mutlaka değinmeliyiz. Çok kötü bir maç yönetti. Böyle önemli maça böylesi kötü bir hakem verilemez. Nwaiwu'nun penaltısını es geçti. Maç boyunca da hep hatalı kararlarıyla sonuca etki etti.