Bu oyun yetmez

Fenerbahçe'nin Lyon ile eşleştiği günden beri Tolisso ve Openda uyarısı yaptık durduk! 'Bu adamlar tehlikeli, aman dikkat' dedik. Lyon bu ikili ile birlikte ilk yarıda o kadar kolay bir gol buldu ki... Tolisso ortaladı; Lois Openda kısa boyuna rağmen Guendouzi ve Skriniar arasından kafayı vurdu; bir anda buz kestik. İlk yarıda Lyon'un hızına cevap veremedik. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Kerem, Talisca ve Vedat Muriç çok etkisizdi. Muriç ne hava topu alabildi, ne de ikili mücadele kazanabildi. İlk yarıda net bir pozisyon da yakaladı ama çok kötü bir kafa vuruşu yaptı.



İkinci yarıya adeta golle başladık. Greenwood sağ kanattan çalımlarla Lyon ceza sahasına girdi ve harika bir vuruşla topu doksana taktı. Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarlar, bu golle coşup takımı müthiş bir şekilde ateşlemeye başladı. Skora denge geldikten sonra Fenerbahçe galibiyet golü için rakip kaleye yüklenirken, Lyon kendi bildiği oyunu oynamaya devam etti. Oyun disiplininden kopmadılar, panik de yapmadılar Fonseca'nın öğrencileri. Biz ise oyunun sadece hücum tarafında vardık. Oysa oyun iki yönlüdür, hücum kadar savunma da önemlidir.



İkinci yarıda iki takımın da birer şutu direkten döndü. İsmail Kartal, oyunun son bölümünde bütün silahlarını (Asensio ve Lukaku) sahaya sürdü. Evimizdeki maçı kazanmamız gerekirdi. Böyle iki ayaklı tur maçlarında ilk müsabakadaki sonuç çok önemlidir. Avantajı kapan takım Lyon oldu. Fransa'da işimiz zor ama imkansız değil. Fenerbahçe, Lyon'dan daha kaliteli ve güçlü bir takım. Hızlı oynarsak, savaşırsak, savunmada hata yapmazsak biz bu turu geçeriz.