İlk haftadan hakem rezaleti!

Dakika bir; gol bir! Golü atan futbolcu değil hakem! Gürcan Hasova...

Hakemler kaldığı yerden can yakmaya devam ediyor. Siz Anthony Taylor'u getirseniz ne olur! Kural bilmeyen, futbolu yorumlamayı bilmeyen bu hakemler oldukça yerinizde sayarsınız.

Medyaya yeni oyun kuralları öğretmeyi bırakın da (Biz zaten biliyoruz, Dünya Kupası'nı izledik), hakemlerinize biraz kural öğretin!

Dün Kasımpaşa lehine verilen bir penaltı var ki... Aman Allahım! Tam bir akıl tutulması yaşadı hakem Gürcan Hasova.

VAR'daki Fedayi San, siz ne iş yaparsınız! Hakem bu rezalet ötesi penaltıyı verirken, siz nelerle meşguldünüz Fedayi San! Daha ligin ilk haftası ve şampiyonluk adayı bir takımın maçında sonucu hakem belirledi.

Ligin marka değerini artırmak için Türk futbol tarihinin en büyük transferini yapan (Muhammed Salah) Trabzonspor'un daha ilk haftadan ümitlerini kırdınız!

Yarışta yara almasına neden oldunuz!



Trabzonspor, geçen sezona göre daha hızlı oynuyor, daha çabuk düşünüyor, kenarlarda daha klas oyuncuları var.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçına çok iştahlı başladılar ve ilk 4 dakikada kaleci Gianniotis'in iki net kurtarışı vardı.

Trabzonspor'da ilk 45'te Saviolo fırtınası izledik. Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen görev yaptığı sağ kanatta çok etkili oldu. Çok da muazzam bir gol attı.

Pina ile uyumu da iyiydi.

Sol kanatta ise Mustafa ve Metehan ikilisinin hücuma fazla bir katkısı olmadı.

Aral Şimşir ise 10 numara pozisyonunda oynadı. Ümit Milli Takımı'nda da zaman zaman 10 numara oynayan Aral, kanatta daha etkili bir oyuncu.

Maç boyunca Muci'nin eksikliğini çok hissetti Trabzonspor. Malinovskyi ve Bouchouari ikilisi orta alanda zaman zaman etkili oldu. Bouchouari savunmanın önünde bir dalga kıran gibi mücadele ederken, Malinovskyi uzun ve ters pasları ile hücuma destek verdi.

Onuachu maç boyunca çok etkisiz kaldı, çünkü Kasımpaşa savunması, kendisine çok yakın oynadı. Ayrıca istediği pasları da alamadı Onuachu. Topla daha çok oynayan ve bütün istatistiklerde Kasımpaşa'nın çok önünde olan Trabzonspor'un ilk yarıyı önde kapatması da sürpriz olmadı. Bu arada ilk yarıda iki kurtarış yapan Onana da sezona formda başladı. Özellikle de Benedyczak'ın şutunu çok iyi çıkardı Onana.



Hajradinovic'in oyuna girişi, Kasımpaşa'ya ön alanda büyük bir güç kattı. Emre Belözoğlu'nun bu kadar etkili bir oyuncuyu neden kenarda tuttuğunu da anlayamadım. Kasımpaşa'nın baskısı penaltıyı da beraberinde getirdi.

Savic'in uzaklaştıramadığı topu devamında Pina da kontrol edemeyince ve Güven'e (hakeme göre faul) yapınca Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor kalesini maç boyunca yoklayan Benedyczak penaltıdan Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi.

Ardından Fatih Tekke'den hemen Salah hamlesi (Dk. 58'de) geldi.

Salah'ın oyuna girişi ile Saviolo asıl görev yeri olan sol kanada geçti.

İlk yarıdaki etkili oyununu devam ettiren Saviolo, gerçekten bu sezon adından çok söz ettirecek gibi görünüyor. Cabral'ın oyuna girip sol beke geçmesinin ardından Mustafa sol önde oynamaya başladı.

Trabzonspor'da sezona hazır olmayan oyuncuların başında Onuachu geliyor.

İyi niyeti ile mücadele etti ama ikili mücadelelerde ve son vuruşlarda çok ağır kaldı. Geçen sezonki Onuachu olsaydı, dün hat-trick yapabilirdi. Salah'ın girişi takıma büyük öz güven kazandırdı.

Salah topu ayağına aldığı her pozisyonda resital sundu.

Daha ilk maçında ne kadar büyük futbolcu olduğunu gösterdi Salah!

Trabzonspor bu sezon şampiyon olmak istiyorsa, orta sahaya dinamik bir oyuncu, ön tarafa da bir golcü transfer etmeli.

Yoksa Salah'lı bu güzel kadroya yazık olur.