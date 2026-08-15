Bu G.Saray'ın ilacı Bruno Fernandes!

Son şampiyon Galatasaray, ligin açılış maçında Süper Lig'in yeni takımı Arca Çorum FK karşısında maça hızlı başladı.

Ama ilk yarıda Galatasaray adına "Aman Allahım! Bu pozisyon nasıl kaçtı?" diyebileceğimiz bir aksiyon göremedik.

Tam 18 yeni transfer yaparak Galatasaray karşısına çıkan Çorum FK ise ilk 45'te üretkenlikten çok uzaktı. Evet geçiş hücumları yakaladılar ama son paslarda ve son vuruşlarda etkisiz kaldılar.

İlk 45'te Uğurcan Çakır'a hiç iş düşmedi.

Çorum FK kalecisi Felipe ise müthiş kurtarışları ve kalesindeki soğukkanlı görüntüsü ile dikkat çekti.

Galatasaray'da kenar hücumcuları Barış Alper ve Leroy Sane, ilk yarıda Osimhen'i yeteri kadar topla buluşturamadı. Gökhan Sazdağı, Barış'ı iyi marke etti. Kanatlar çalışmayınca Okan hoca da Yunus ve Sara ile göbekten Çorum defansını delmeye çalıştı.

Çorum FK orta alanı bu kadar etkisizken Galatasaray daha hızlı hücumlar yapabilirdi. Yavaş oyun, rakibin savunmada pozisyon almasını kolaylaştırdı.

İlk yarıda Osimhen'i de çok iyi marke ettiler.



İlk yarıda harika kurtarışlar yapan Felipe, ikinci yarıda Osimhen'in golüne engel olamadı. Osimhen, Felipe'nin adeta avucunun içindeki topu ayağı ile çaldı. O nasıl top çalmak Osimhen!

Ama söz konusu olan Osimhen!

Bir uzay golcüsü... Bugüne kadar böyle imkansız gibi görünen golleri attı. Dün de ağları böyle bir pozisyonda havalandırdı.

O yüzden Galatasaray, Osimhen'e talip olan takımlardan 150 milyon euro istiyor. Bu parayı eder mi?

Fazlasıyla eder!

Galatasaray öne geçtiği maçta bir anda geriye düştü. Şaka gibi... Koca Galatasaray, hem de evinde Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'dan iki dakikada iki gol yedi.

Hem de öyle böyle goller değil!

Konuk ekibin ilk golü uzun menzilli bir füze adeta. Uğurcan Çakır topu bile göremedi. Kyziridis gerçekten sezonun belki de en güzel gollerinden birini attı daha ligin ilk haftasında. İkinci gol ise öyle amatörce yenilen bir gol ki...



Davinson Sanchez'in adeta asistinde Ramirez, Uğurcan'ın üzerinden topu aşırtarak Rams Park'ı derin bir sessizliğe gömdü.

Galatasaray şok gollerle geriye düşünce, tribünlerden 'yönetim istifa!' sesleri yükseldi.

Bu yönetim yıllardır Galatasaray'ı şampiyon yapan yönetim!

Yönetime de Okan hocaya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

Sakin olmak ve sabır göstermek lazım.

Çorum FK, öne geçtikten sonra çok da iyi oynarken bir anda 10 kişi kaldı. Yunus'a arkadan sert bir müdahalede bulunan Kyziridis, 70'te kırmızı kart gördü.

Hakem Batuhan Kolak, pozisyona çok yakındı ve direkt kırmızıyı çıkardı.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki görüntüsü hiç iyi değildi! Bütün futbolcular form olarak sezonun çok gerisindeydiler.

Dün Osimhen hem takımı, hem yönetimi, hem de Okan hocayı kurtaran isim oldu.

Yönetim acilen beklenen büyük transferleri yapmalı.

Bu takımın ilacı Bruno Fernandes!

Yönetim ne yapıp edip bu transferi yapmalı.

Yoksa hayal kırıklığı içinde geçen bir sezonu olur Galatasaray'ın!

Bu arada Çorum FK'nın hocası Uğur Uçar'ı ve panter gibi kalecisi Felipe'yi tebrik etmek lazım.