Yapay değil Turu hak etti organik zeka!

Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık skor avantajı ile çıktığı dünkü karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk yarım saatte üç net gol pozisyonuna girdi. Kerem, Talisca ve Greenwood ile gole çok yaklaştık. Bu pozisyonlarda Sturm Graz kalecisi Khudiakov müthiş kurtarışlar yaptı. İlk yarının son bölümünde Graz daha çok topla oynayıp kalemize geldi. Ancak Fenerbahçe bu dakikalarda çok iyi savunma yaparak, rakibin net gol pozisyonuna girmesine izin vermedi. Orta alanda Kante çok iyi savaştı, bütün sahipsiz topları kaptı; rakibin ataklarını kesti, Fenerbahçe'nin hücum başlangıçlarına imza attı.



İkinci yarının başında Kerem ile gole çok yaklaştık. Ardından kalemizdeki büyük tehlikeyi Brown önledi ve kritik müdahalesi ile alkış aldı. Graz'ın ataklarını artırdığı dakikalarda İsmail Kartal'dan üç hamle birden geldi. Greenwood, Semedo ve Asensio kenara gelirken; Fred, Oğuz ve Mert oyuna dahil oldu. Ardından Talisca'nın düşürülüşü ile penaltı kazandık. O anda Sturm Graz'ın bütün ümitleri küf tuttu. Penaltıyı kullanan Talisca topu ağlara göndererek adeta bu iş bitti dedi.



Avrupa'da 4 maçta 4 gol... Talisca takır takır atıyor. Liebenau Stadı'na gelen Fenerbahçeli taraftarlar golün ve turun sevincini kutlarken, Graz taraftarı derin bir sessizliğe gömüldü. İlk yarının yıldızı Kante, ikinci yarıda da sahada basmadık yer bırakmadı. Adeta bir atom karınca gibi topları sildi süpürdü. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi Play-Off'una adını yazdırdı. Hem de iki maçta da Sturm Graz'ı eze eze yenerek eledik. Bu değerli ve güçlü Fenerbahçe kadrosu, Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor.



İsmail Kartal'ı da tebrik etmek lazım. Yapay zekanın hüküm sürdüğü ortamda, organik zekası ile güçlü bir Fenerbahçe oluşturdu. Fenerbahçe'ye savaşçı bir kimlik kazandırdığın için... Fenerbahçe'ye kazanma alışkanlığı yerleştirdiğin için... Fenerbahçe'de bir oyun ezberi oluşturduğun için bravo İsmail hocam... Bu öz güveni yüksek ve sahada keyif alarak oynayan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da çok can yakar. Play-Off'taki rakibimiz Lyon oldu. Biz bu Lyon'u da parçalarız! Çünkü Fenerbahçe çok formda ve güçlü bir oyunu var! Bekle bizi Devler Ligi! Gümbür gümbür Fenerbahçe geliyor.