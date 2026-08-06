Fenerbahçe Sturm Graz'ı sahadan sildi!

Hazır olmayan Mason Greenwood böyle olağanüstü bir gol atıyorsa; hazır olan Greenwood, rakiplerin canına okur...

Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek, rakibi darmadağın eden bir futbol anlayışı ile başladı.

Sahanın her metrekaresinde rakibe yapılan pres ve hızlı oyun, Sturm Graz takımının başını döndürdü.

Fenerbahçe kaybettiği topları o kadar çabuk kazandı ki, Graz üst üste 2-3 pas yapamadı.

Fenerbahçe gol perdesini Talisca'nın jeneriklik golü ile açtı.

Süper transfer Greenwood, Graz kalesine uzun menzilli bir füze göndererek Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.

İlk yarıda Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı herkesi üzdü.

Umarım ki en kısa sürede sahalara döner.



İlk yarıda Stankovic'in Guendouzi'ye yaptığı harekete kırmızı kart çıkmalıydı.

Hakem Kavanagh sarı ile geçiştirdi.

Hatalı bir karardı.

Henüz hazır olmayan Asensio da dün takımı bir maestro gibi yönetti.

Skriniar ise tam bir cesur yürek, tam bir savaşçı. Savunmanın lideri, adeta belkemiği.

Dün muhteşem oynadı Milan Skriniar.

İlk yarıda skoru alan Fenerbahçe, ikinci 45'te daha kontrollü bir oyuna döndü.

İkinci yarıda Graz ataklarında Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Hatta kaleci Mert Günok'a iş bırakmadı.

İkinci yarıdaki kontrollü oyuna rağmen Talisca ve Greenwood ile çok net pozisyonlara girdik.



İsmail Kartal, henüz hazır olmayan ama sahada kaldıkları süre içinde müthiş işler yapan Greenwood ve Asensio'nun yerine Fred ile İrfan Can Kahveci'yi oyuna dahil etti.

Fenerbahçe için çok kolay bir maç oldu. Çok daha farklı bir skor da çıkarabilirdi sarı-lacivertli temsilcimiz.

Özellikle maçın uzatma anlarında İrfan Can'ın kaçırdığı bir gol pozisyonu var ki...

İzleyenlere 'Bu da kaçar mı?' dedirtti.

Bu Fenerbahçe, salı günü Avusturya'da Graz'ı yine yener ve turu geçer!

Bu arada dün akşam Kadıköy'deki tribün atmosferi de muhteşemdi.

Sarı-lacivertli taraftarların desteği ve coşkusu kusursuzdu.

İsmail Kartal da bu maçta daha enerjikti ve Fenerbahçe'yi çok iyi yönetti.