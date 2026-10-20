Hızlı kanatlar ve Onana duvarı

Papara Park'ta taktiksel anlamda tam bir satranç maçı izledik. Beşiktaş, özellikle Salih Özcan ve Olaitan'ın merkezdeki bariz fiziksel üstünlüğüyle oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı. İkinci yarının 25-30 dakikalık bölümünde kurdukları ağır baskı dikkat çekiciydi. Ancak siyahbeyazlıların evlere şenlik savunma zaafları, bu dev maçın çok rahatlıkla 3-4 farklı bitmemesini tamamen şansa bıraktı. Trabzonspor cephesine galibiyeti getiren şey kusursuz işleyen pragmatik bir geçiş oyunuydu. Kalesinde devleşen Onana ile 1'e 1 savunmada inanılmaz işler yapan Nwaiwu, Beşiktaş ataklarında adeta duvar ördü. Sol bekte Cabral'ın hücumcu Cerny'ye adım bile attırmaması bu direncin en kilit parçalarından biriydi. Ozan Tufan perdeyi açan o kritik golü atsa da; Trabzonspor'un asıl can yakıcı silahı bekleyen kanatlarıydı.



Aral Şimşir'in sahada bir "playmaker" gibi topa basıp tempoyu yönlendirmesi çok kritik bir roldeydi. Onun aklına, Dju ve 71. dakikada fişi çeken Salah'ın patlayıcı sürati eklenince Beşiktaş savunması her kontratakta paramparça oldu. Oyuna sonradan dahil olan Saviolo'nun yüksek teknik kapasitesini atletizmiyle birleştirmesi de Karadeniz devine bambaşka bir hücum profili kazandırdı. Trabzonspor, merkezi rakibe kaptırıp oyunu geride kabullenmesi ve sertliğe cevap verememesiyle eleştirilebilir ama ellerindeki o iki hızlı kanat oyuncusunun paha biçilemez faydasını bu tarz büyük maçlarda sonuna kadar almaya devam edecekler.Trabzonspor kazandı. Ama şampiyonluk için merkezde daha sert bir duruş şart.