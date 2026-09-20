Ateşten gömleği giymek büyük bir cesarettir; o gömleği Galatasaray derbisi öncesinde kuşanıp zafere yürümek ise tam bir karakter gösterisidir. Ludogorets'teki konfor alanını bırakıp Trabzonspor'un başına geçen Thomas Reis, Samsunspor günlerinden kalma o sert, dikine ve yıpratıcı derbi aklını Papara Park'a tek hamlede aşıladı. Bu denli dar bir takvimde köklü bir taktik devrim beklenemezdi; ancak Reis, oyuncuların zihnine o özlenen kazanma refleksini ve mental direnci yerleştirmeyi başardı.



Orta sahadaki geçişleri telaşsız, olgun ve dikine paslarla organize eden bordo-mavililer, Galatasaray'ın temposuna teslim olmadı; aksine oyunu kontrol etti. Osimhen'in yokluğunda hem hücum kurgusu hem de psikolojik olarak duvara toslayan sarı-kırmızılılar, geriye düştükçe disiplinden tamamen koptu. Okan Buruk ve Ugochukwu'nun kırmızı kartları da sahadaki bu çaresizliğin somut birer belgesiydi.



Ve gecenin baş aktörü: Muhammed Salah. 85 metrelik deparla gelen açılış golünden usta işi hat-trick'e uzanan resitaliyle dünya çapında bir liderlik sergiledi. Saviolo ve Franculino'nun ön alandaki yırtıcı dinamizmi, Mısırlı yıldızın kalitesiyle birleşince durdurulamaz bir güç ortaya çıktı. Kaleyi bulan her şutun ağlarla buluştuğu bu tarihi gece, yalnızca 4-0'lık görkemli bir derbi galibiyeti değil, Karadeniz'de şahlanan yeni bir fırtınanın manifestosudur.