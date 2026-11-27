Sekiz milyar dünyalıya tek tek sorsanız, en sevilen oyun futbol çıkar. Yine sekiz milyar dünyalıya tek tek sorsanız, en nefret edilen ülke İsrail çıkar. En nefret edilen ülkenin takımlarını en sevilen oyuna, hem de hic hak etmedikleri şekilde dahil eden FIFA ve UEFA kendileriyle ne kadar gurur duysalar azdır (!) UEFA'nın vicdansız uygulamaları nedeniyle Beşiktaş, Bear Sheva ile eşleştiği anda bir ic saha maçını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor. Komşu diye Gürcistan'ı tercih ediyoruz ama gelin görün ki komşu da birilerine uşaklık etmek peşindeymiş onu da mac başlayınca anlıyoruz.

Beşiktaş taraftarı tribünde Filistin bayrağı açtı diye komşu Gurcustan'ın polisleri insanımıza saldırıp biber gazı sıkıyor… Rezaletin son perdesi yani… Dünyada 154 ülkenin tanıdığı bir ülkenin bayrağını tribünde açmak, Gürcü polislerine göre yasak! Yuh! Farkındaysanız futbola hic girmedim. Girmem de… Beşiktaş, UEFA denen ve ipleri Siyonistlerin elinde olan bir kurum yüzünden neler çekti! Önce uçağı düşme tehlikesi atlattı, sonra sekiz saat kara yoluyla gitti. Yetmedi, tribünde taraftarına biber gazı sıkıldı. Böyle kahpe bir dünyada, nasıl olduğuna, kimin attığına bakmaksızın atılan her golü cennetteki Gazzeli çocuklara armağan ediyorum.

Tum mazlumlar adına atıldı o goller! Ve tum Siyonistlerle açık ve gizli desteklerine attık bu golleri. Keşke tarihi bir fark yapabilseydik. Ama maç öncesinde ve sırasında öyle şeyler yaşandı ki, tum oyuncularımız gergindi. Orkun hem penaltı kaçırdı, hem de altı pasta önünde kalan topu dışarı attı. Ne kadar gergin olduğu yüzünden belliydi. Çok şukur, sonrasında önce Olaitan, ardından Orkun gollerimizi attılar. Yedek kulübesinden santrforlarına kadar oyuncularımızı tahrik edenlere hak ettikleri cevabı da böylece vermiş olduk. Kahrolsun İsrail, yaşasın Özgür Filistin…