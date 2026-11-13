Çok fazla Arda lazım!

İlk 20 dakikada fırtına gibi estik, önde bastık, iyi paslaştık ve Arda Güler'le muhteşem bir frikik golü attık… Arda öyle bir yere vurdu ki, Lammens hamle yaparak sadece golü güzelleştirebilirdi. Golün ardından iki net pozisyon daha bulduk ve onlardan birini gol yapabilmiş olsak maçın hikâyesi çok değişecekti. Ne var ki biz atamadık ve deyim yerindeyse ilk yarının kalan bölümünde sahada Arda Güler dışında kimsemiz kalmadı… Bize çok fazla Arda lazım vesselam. Orkun yok, Enes yok, Barış hiç yok, Yunus ona keza… Savunma zaten tatilde… Bu durumu iyi değerlendiren Belçika aldı sazı eline ve Doku ile sağ tarafımızı çökertti. Ceza sahamızda ellerini kollarını sallayarak paslaştıkları iki pozisyonda üst üste iki gol yedik. Önce De Bruyne, ardından De Ketelaere meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi.



İkinci yarının ilk bölümünde de sahadaki görüntü değişmedi. 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül oyuna girince biraz kıpırdar gibi olduk. Son 20 dakikada Zeki, Salih ve Can'ın da oyuna girmesiyle tıpkı maçın ilk bölümünde olduğu gibi biz oynamaya başladık. Gecenin yıldızı Arda tek başına aldı götürdü, üç kişinin arasına girdi ancak yerde yatan rakibinin ayaklarına takıldığı için devam edemedi. Kural bu durum için penaltı diyor ama İsviçreli hakem Sandro Schärer oralı bile olmadı. Oyuncu değişikliklerinden sonra beraberliği bulabilirdik. Barış Alper vuramadı, Yunus'un şutu kalecide kaldı, Deniz dokunamadı… Vesaire derken mağlubiyet kaçınılmaz oldu.