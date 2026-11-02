Yanlışlar komedyası

Oyun hızlı başladı, iki takımın da enerjisi ve kazanma iştahı yüksekti. Beşiktaş Trossard'la üç net pozisyon buldu biri gol oldu, Kasımpaşa'nın bir tehlikeli atağını da Nübel önledi. Hajradinovic maçın başlarında Agbadou ile girdiği ikili mücadelede kırmızı almaya çalışmak yerine devam etse muhtemelen ya gerçek bir kırmızı gelirdi ya da gol atardı. Boşnak futbolcu oynamaya değil düşmeye çalıştı. İlk yarıda Cerny inanılmaz kötüydü. Bir kez çalım atamadı, orta yapamadı. Ceza sahasında önüne bırakılan topu da üstten dışarı gönderdi. İkinci yarıda İlhan Fakılı sağ kanada geçti ama o da garip bir günündeydi. Aldığı her topu geri oynadı, son çizgiye inmeyi, adam eksiltmeyi aklından bile geçirmedi. "Beni fazla abartmayın" der gibiydi. İki takımın da orta sahadaki mücadelesi karşılıklı top kayıplarını getirdi.

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Beşiktaş Vlahovic'le ikinci golü bulup rahatladım derken arka direğe yapılan ortayla Kasımpaşa beraberliği buldu. Ardından İlhan maçı koparacak fırsatı kaçırdı ve sonra yine hiç pozisyon yokken arka direğe yapılan ortayla beraberlik golü geldi. Rıdvan her iki golde de hem kısa kaldı, hem de geç! Beşiktaş bu maçı kazanıp deplasman şanssızlığını da kırabilirdi, olmadı. İtaliano'nun Cerny'i çıkarması ne kadar doğruysa Trossard'ı çıkarması o derece yanlıştı. Trossard'ın en yorgun hali bile Rashica'dan daha iyidir bunu bilmesi gerek. İtaliano ve öğrencileri üst üste hatalar yapınca sezon boyu çok aranacak iki puan uçtu gitti vesselam. Kötü bir hakem Agbadou'yu maçın başında atabilirdi, iyi bir hakem ise Vlahovic'e atılan tokadı asla cezası bırakmazdı. Dün sahadaki hakem masal gibiydi; bir vardı, bir yoktu...