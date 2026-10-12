Mario Vlahovic!

Gomez sonrasında hasret kalmıştık, sırtı dönük oynayabilen bir santrfora… Çok şükür, artık Vlahovic var! Sırtı dönükken ayağından top alamazsın, yüzü dönükken ise kaleyi bulması işten bile değil. Bir de penaltı atışı var ki… Ceylan gibi süzüldükten sonra topu köşeye bırakıyor. Özlemişiz, çok özlemişiz böyle bir pivot santrforu… Beşiktaş iyi takım ama hâlâ bütün parçalar birleşmiş değil. Zaman zaman oyundan kopmalar yaşanıyor. İşte o bölümlerde rakiplere pozisyon veriliyor, hatta kalede gol görülüyor. Kocaelispor karşısında da benzer şeyler yaşandı. Beşiktaş sazı eline aldığında kolayca pozisyon üretti, gollerini attı. Ancak bazı bölümlerde yaptığı basit hatalarla rakibinin umutlarını da canlı tuttu.



Çok daha iyi olmalı Kartal! Maçların son bölümlerini rakibinin umutlarını tüketmiş, sonucu tartışmaya kapatmış bir takım olarak oynamalı. Dün ikinci yarıda İlhan Fakılı'nın direkten dönen topu ve Trossard'ın iki vuruşu dışında ciddi bir pozisyon yaşanmadı. Bunlardan biri gol olsa maç çok daha rahat geçerdi. Ancak fark tek gole inince Kocaelispor da doğal olarak pes etmedi. Zaman zaman gerilim de yükseldi. Çünkü hakemlerimizin ne yapacağı, hangi kararı vereceği hiç belli değil! Beşiktaş taç atışını bir metre önden kullandı diye Kartal'ın rakibini eksik yakalayacağı atağı kesen hakem, aynı maçta faul atışını yaklaşık on metre ileriden kullanan kaleci Serhat'ın bu ihlalini görmezden geldi. Keşke bu kadarla kalsa ama kalmadı… Alanyaspor maçında Trossard'a yumruk atılmıştı, dün de Vlahovic'e tokat atıldı! Top dünyanın öbür ucunda oynanırken bir futbolcu rakibinin yüzüne tokat atıyorsa bunun karşılığı kırmızı karttır. PES! Vallahi de billahi de PES!