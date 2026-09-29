Dünya Kupası vizesi bile alamayan, son olarak Belçika'ya 2-0 yenilirken sahada hiçbir varlık gösteremeyen İtalya bizi dörtledi...

Hem de kendi evimizde!

Maçın teknik analizine girmek ızdırap...

Çünkü bizim sorunumuz sadece bu maçla ilgili değil.

Asıl sorun Vincenzo Montella...

Vincenzo, Latince Vincentius isminden geliyormuş. "Galip gelmek, üstün gelmek" anlamına dayanıyor.

Adıyla bu kadar tezat oluşturan bir başka teknik adam var mıdır, bilmem...

Son 30 yılın en iyi jenerasyonu elinde ama o, Kerem, Barış, Merih, Abdülkerim başta bazı isimlere öylesine takılmış durumda ki; ne rakibin kim olduğuna bakıyor, ne de performanslara...

Kötü bir aşçı gibi bizim İtalyan...

Önüne birinci sınıf malzemeler geliyor:

Elinde özel bir et var, taze sebzeler var, baharat desen bol.

Üstelik mutfağın bütün imkânları önüne serilmiş.

Bu malzemelerle ortaya çok özel, gurme bir yemek çıkarabilirsiniz.



Ama aşçı ne yapıyor?

Eti doğru pişirmiyor, sebzelerin bir bölümünü hiç kullanmıyor.

En güzel malzemeleri aynı tencereye doldurup birbirlerinin tadını bastırıyor.

Her seferinde tatsız, tutsuz bir şey koyuyor masaya vesselam!...

Takımın net bir santrforu yok ama Enes Ünal'ı görmezden geliyor...

Ferdi gibi bir yetenek varken sıradan bir sol bek Eren'i tercih ediyor.

Ayağına hâkim, savunma arkasına akıl koyabilen Emirhan'ı yok sayıyor...

İlhan Fakılı zaten onun nazarında hiç yok!

Mustafa Eskihellaç gibi bir değeri ise sadece laf ola beri gele kadroya dahil ediyor...

Berke diye bir kalecimizin olduğundan haberdar olduğundan bile emin değilim...

Sonra mı? Sonrası hüsran tabii ki...

Evine dön arkadaş...

Atla vatandaşlarının uçağına ve evine git!