Beşiktaş Digital'e verdiği röportajda, en sevdiği tribün bestesinin "Pınarbaşı" olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, maçtan günler önce tribünlerin şölen yerine dönmesini de garanti etmiş aslında... Nitekim öyle oldu. O coşkuyla başladı Beşiktaş ve başladığı gibi, coşkuyla bitirdi. Bir-iki istisna dışında Erzurumspor'u ceza sahasına sokmadılar. Salih-Orkun-Olaitan üçgeni, Trossard ve Cerny'yle beşgene, her yere yetişen OH'la altıgene dönüşünce tribünler de zevkten dört köşe oldular. Beş gol attı Kartal, üçü kabul edildi! Hadi birinde elle oynama olduğuna inandık da Cerny'nin golünde ne vardı!? Bildiğin ikili mücadele... Karşılıklı itme-çekme varsa iyi bir hakem böyle pozisyonlarda düdüğünü üflemez. Gürcan Hasova ise her fırsatta üfledi düdüğünü... İptal etti buz gibi golü! Buna çok benzer bir pozisyonda bu kez OH ceza sahası içinde düşürüldü. Hasova ve VAR'dakiler bu kez de düdüklerini üflemediler! PES!

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Beşiktaş hep rüzgâra karşı koşmak zorunda mı!? Bu nedir arkadaş!? Kim, hangi çelmeyi takmaya çalışırsa çalışsın, Italiano ve öğrencileri bu sezon bu işe inanmışlar... Takım coşkulu, taraftar mutlu, Italiano gururlu... Trossard'ın siftah yapması, gelecek haftalarda atacağı gollerin habercisi gibi. İlhan Fakılı'nın sahada kaldığı her saniyeyi değerlendirmeye çalışması da çok kıymetli... Emirhan'ın attığı gol ise şapka çıkarılacak cinstendi. Baba Kartal Orkun ve genç arkadaşları bu sezon harika eserler çalacaklar gibi... Sanırım sırada, "İnanın çocuklar, çocuklar inanın, güzel günler göreceğiz, güneşli günler" diye başlayan 90'lı yılların efsane bestesi var. O yıllarda şampiyonluklar hep bu besteyle çağırılmıştı. Yine öyle olacak gibi... Öyleyse; İNANIN ÇOCUKLAR!..