Avrupa Kartalı

Tribündekiler hiç susmadı, sahadakiler hiç durmadı… Maçın kısa özeti bu. Vlahovic'in ilk 18'de olması bile OH'u başka bir seviyeye taşıdı. Rıdvan'ın yaptığı ortaya öne doğru yaylanıp geriye doğru nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu kalecinin üzerinden çatala gönderdi… Daha beşinci dakikada herkes OH demiş oldu. Sol beki, sağ beki, stoperi bile rakip kale önünde oynayan Beşiktaş'ın Zalgiris'e top göstermeye niyeti yoktu, öyle de oldu. Konuk oyuncular kazandıkları topları üç-beş saniyeden fazla ayaklarında tutamadan yeniden kaybettiler. Beşiktaş'ın aktif dinlenme yaptığı on dakikalık bölüm dışında, ilk yarıda Zalgiris adeta nefes alamadı. Herkes öndeydi dedik ya… Savunmanın solundan Rıdvan yine ortaladı, savunmanın sağından Murillo altı pasa koşup ikinci golü attı.



Bu golden sonra da Kartal şovu devam etti. Tribünlerde karnaval havası, sahada ise Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü vardı. Orkun da penaltıdan attığı golle resmen fişi çekti. Dün gecenin en güzel tarafı, oyun sisteminin artık yavaş yavaş oturmaya başlamasıydı. Takımın ne yapmak istediği daha net görülüyor. Trossard kendine geliyor. Bir ara üç kişiyi kördüğüm yaptı. İlhan Fakılı ise her zamanki gibi göreve hazır; oyuna girdiğinde ne yapması gerektiğini bilen oyunculardan. Vlahovic'e gelince… Onun adı dahi tribünleri coşturmaya yetiyor. Dün Tüpraş Stadı "Duşan, Duşan" diye inledi. Daha sahaya çıkmadan bile yarattığı heyecan, Beşiktaş taraftarının bu transfere ne kadar büyük anlam yüklediğini gösteriyor. Artık salonlarla birlikte statlar da böyle inleyecek belli ki. Velhasıl kelam, bu Kartal, Avrupa'da sadece tur atlamak değil, iz bırakmak istiyor.