Duvarı Cerny deldi!

Allah, Eyüpspor'un deplasman maçlarını izleyecek futbolseverlere sabır versin!

Özhan Pulat utanmasa kendi de savunmaya geçecekti. Pes diyorum… Vallahi pes!

Öte yandan İtaliano takıma imzasını atmış. Beşiktaş'ı izlerken her an gol bekliyorsunuz. Buna karşılık kaybettiği topu anında geri kazanması, insana bu takımın kolay kolay gol yemeyeceği duygusunu da veriyor.

Bunlar şimdilik sinyal tadında ama birkaç hafta sonra alışkanlığa dönüşür. Tribünde, hatta ekran başındaki taraftarlarda da aynı sinerji oluşur. İşte o zaman Kartal, her maça 1-0 önde başlar.

Eyüpspor kale önüne otobüs çekince Siyah-Beyazlı oyuncular, Trossard ve Cerny ile kanatları kullandılar. Taylan ve Rıdvan da onlara yeterince destek verdi. Kanat bindirmelerini göstermelik ortalarla sonlandırmak yerine, ceza sahası içindeki Semih'e yerden oynamaya çalıştılar.

Semih iyi bir golcü ama bu kadar kalabalığın arasında Semih değil, Maradona olsa o da bir şey yapamazdı.

Trossard sürekli ikili markaj altında kaldı ama buna rağmen zaman zaman yaptığı şık hareketlerle gözlerimizin pasını sildi.

Öte yandan Olaitan, Beşiktaş'ın yeni Pascal Nouma'sı olacak gibi görünüyor. İnanılmaz yürekten oynuyor; rakibi kendi kalesine değil, adeta evine kadar kovalıyor.

Avrupa maçının ardından lige başlarken de Cerny'ye asist yaptı.

Hem de ne asist! Cerny'nin araya kaçtığını gördü. Rakibi aşacak ama aynı zamanda Cerny'ye rahat bir vuruş imkânı sağlayacak nefis bir aşırtma yaptı. Cerny de çok iyi bir vuruşla geceyi aydınlattı.

Lige iyi başlamak iyidir… İyi başlarsan iyi bitirirsin. Üstelik rakipler kötü başlamışken kazanıyorsan, bundan iyisi Şam'da kayısı!