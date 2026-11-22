Önce iyileri yazalım ama unutmayalım ki "dost acı söyler." Galatasaray rekora doymuyor. Galatasaray durdurulamıyor. Kötü oynarken kazanmak da önemli. Madem "iyiler" ile başladık. Sarı kırmızılarda Torreira, Singo ve biraz da Barış Alper ve oyuna sonradan giren Lemina dışında "iyi" diyebileceğim tek isim "elinden geleni veren" Deniz Gül'dü. İkinci golün yani galibiyeti getiren golün aktörlerini yani şık pasına rağmen Sara'yı, müthiş gol vuruşuyla Yunus'u övmek hiç içimden gelmiyor. Samimi olmak gerekirse gol dakikası dışında "kötü" bile değillerdi.

Sarı kırmızılıların ilk golünün de (ben dahil) herkese göre ofsayt olduğu gerçeğini hesaba katarsak, Okan Hoca'nın derbi öncesi kendisine kırmızı kart göstertmeyi başarması tek kelimeyle ACAYİP! İkinci sarı kartın gerekçesi sadece "el sıkmama" ise kararın Tahkim'den dönme olasılığını yüksek görüyorum. Samsunspor ilk düdükten son düdüğe kadar Galatasaray'dan daha etkiliydi. Geçen seneki Samsun dün akşamki Cimbom'a en az üç atar ve kazanırdı. Onlar da devam eden sezonun muhasebesini iyi yapmalı. Yedi Türk oyuncuyla başladığı maçı güç bela kazanan sarı kırmızılar, Şampiyonlar Ligi maçı ve derbiye dair beklentileri yerle bir etti.

Açıkçası an itibarıyla iki maçta da Galatasaray'ın rakiplerini favori gördüğümü itiraf edeyim. Rekortmen Cimbom çok kritik bir viraja giriyor. Altı günde oynanacak iki maçlık sınav bir sıçrama fırsatı olduğu kadar tüm emekleri yerle bir de edebilir. Okan Buruk bu iki maçın on birlerini ve kadrolarını adeta tek bir maç gibi eşgüdümlü dizayn etmek zorunda. Allah yardımcısı olsun.