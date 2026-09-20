Salah farkı

Avrupa'da yaşayan futbolseverlere, en iyi sağsol kanat forveti ikililerini sorsak, Leao-Sane ikilisinin ilk on sırada yer bulacağı kesin. Şaka değil bu söylediğim. Osimhen'i de katarsak Okan Buruk'un elindeki hücum hattı gerçekten inanılmaz kaliteli. Ama yıllarca bir on numara bulamayan takıma Rusya'dan on numara alınca, Leao'yu geç transfer edince, süper golcün Osimhen'i yersiz efor sarfetmeye mecbur edip, sakatlanmasına 'dur' diyemeyince, Sane gibi bir silahı milli takımında bile gözden düşürecek kadar göz ardı edince, ilk yarıda üç golü filenden çıkarıp, soyunma odasına yıkık bir halde girebiliyorsun işte.



Trabzon deplasmanında üç gol geriye düşünce ne yapsan boş. Şunu ısrarla söylemek lazım; Sara, Yunus ve Deniz Gül bu maç için yanlış kararmış. Lesley, Barış Alper ve Batrakov ile daha dirençli ve daha etkili bir Galatasaray izleyebilirdik. Her şeye rağmen dün gece sahadan üç puanla ayrılacak bir Trabzonspor izledik.



Üç gole imza atan Muhammed Salah'ın en son ihtiyaç duyacağı şey övgü olsa gerek. Kendisini ayakta alkışlarken gecenin diğer etkileyici ismi Saviolo'ya vurgu yapmak istiyorum. Oysa; yazının en başında bahsettiğim Avrupalı futbolseverler Saviolo'nun adını bile bilmiyorlardır. Okan Hoca, yönetimle birlikte sorumlusu olduğu bu büyük hezimette maç sonu basın toplantısına çıkmamak için kırmızı kart gördü gibi oldu. O dakikada bence Saviç de kırmızı kart görmeliydi. Lesley'nin Ozan Tufan'a yaptığı gaddarca harekete kırmızı vermek için VAR müdahalesi beklemek Kolak'ın en büyük hatasıydı. Tebrikler, alkışlar; Salah, Reis ve Trabzonlular'a.