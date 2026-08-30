Osimhen şov sürüyor

Göztepe büyük gizemler barındıran bir rakip değil. Göztepe ligin en çok faul yapan ve uzun boy ortalamasına sahip takımı. Yerden ilerlemek, ikili mücadelelerden kaçınarak, bol pasla oynamak şart. Dün akşamki ilk yarıda olduğu gibi yandan ortalarla (hem de Barış ve Yunus'la) şansın hayli az. Teknik heyetin vasat bir futbolsever kadar dahi rakibini analiz etmediği şüphesi uyandı. Galatasaray kornerden yediği golden önce taçtan yiyordu... Buruk'un öğrencileri Davinson'la bir şans golü bulup, Osimhen'in neden 75 milyon ettiğini gösteren pasıyla Sara'yı buluşturduğu topla öne geçti. Kendi evinde Çorum'u yenemeyen Cimbom, "Taçtan gol yeme" başarısını göstererek maçı yeniden komaya soktu. Devler Ligi başlıyor ve Galatasaray evinde orta sıra takımlarıyla başa baş oynuyor. Bu endişe verici hal sadece transferlerin geç gelişiyle açıklanamaz.

Neden Leao iyi transfer? Çünkü Okan Hoca bu tip aşırı duygusal oyuncuları iyi yönetebiliyor. Çünkü Osimhen'i (kulübede beklemeden) yedekleyebiliyor. Sorular; Barış Alper n'olacak? Sane artık vitesi dörde hatta beşe atabilecek mi? Batrakov beklenen sıçramasını Türkiye'de gerçekleştirebilecek mi? Mesela; Sane'yi de yüksek potansiyel hücum hattına kazandırabilecek mi? Uğurcan ve stoper ikilisi yeniden CL seviyesine erişecek mi? Beklerden çok fazla umut da yok yapacak da bir şey yok. CL standartının hayli altındalar. Okan Buruk için en büyük soru işaretiyse orta sahada. Ortadaki rotasyona minimum bir Salih Özcan (Milan'dan Fofana'nın adı geçiyor) bulunabilecek mi?