Maçın bitimine yarım saat var evinde Çorum karşısında, evinde 2-1 yenik durumdasın, sen oyuna Lemina ile Eren'i alıyorsun, rakip Thiam'ı. "Yazı bu kadar" deyip burada bitirsem ve sussam aslında en doğrusunu yapmış olabilirdim.

Ama 59'da muhteşem bir gol atan Kyziridis 70'te, kırmızı kart görerek sezonun açılış maçına bir damga daha vurdu. Gerçekten çok acayip; maçın ilk iki golü, sezon sonunda en güzel goller arasında sahne alacak.



Sarı kırmızılılar için ilk yarısı hayli sıkıntılı geçen maçın 53. dakikasında Osimhen, sadece kendisinin atabileceği bir golle umut vermişti.

Galatasaray transfer için "doğru zamanı" bekliyor en yetkili ağzının tabiriyle. "Doğru zaman" tabiri bir sezon başlangıcıyla, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı arasında süreç için kullanılacak en son ifade bence.

Çorum'u, yönetiminden, teknik heyetine tebrik ediyorum. Cimbom için gerçeklerle yüzleşmenin tam zamanı. Birkaç haftaya hoca değişikliği, devre arası seçim gibi radikal gelişmeler kimi şaşırtır ki?

Geçen senenin ideal kadrosu olduğu gibi sahadaydı işte... O kadro ki; Avrupa maçları dahil önemli işlere imza attı. Demek ki sorun topçularda da değil. Yönetim ve teknik heyet birbirlerini suçlayana kadar takkeleri önlerine koyup camiaya umut aşılamak zorunda. Haftaya inecek iki uçak dün akşamki ateşi söndürür mü bilemem ama azaltır elbet. Önümüzdeki yılı bırakın, ligin ikinci yarısına bile aynı başkan ve aynı hocayla başlayamayabilir Galatasaray.