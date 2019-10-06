SERKAN KORKMAZ

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 puan toplamış bir takıma karşı Galatasaray'ın kendisinde başka herhangi bir bahane gösterme lüksü yok.

Sarı-kırmızılılar 4 Temmuz'da toplandı. Dün akşam, yani 5 Ekim itibari ile aradan 3 ay 1 gün zaman geçti.

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Galatasaray'ın kondisyonu ve temposu temmuz ayının sonlarına doğru hazırlık kampında Avusturya 2. Lig takımıyla oynadığı bir maçın performansını andırıyordu.

Galatasaray iyi futbol oynamıyor bile diyemiyorum.

Galatasaray futbolun gerektirdiği hemen hemen hiçbir şeyi yapamıyor.

Oyuncular hemen yanı başlarındaki takım arkadaşlarına pas atmaktan pozisyon almaktan ve hareketlenmekten aciz.

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada herhangi bir milli takımda oynamayan oyuncular için ciddi anlamda formayı kapma şansı var.

Bakalım o oyuncular ve Fatih Terim bu arayı değerlendirelecek mi?

Galatasaray'ın dün akşam karşısında ligin orta sıralarındaki iddiasız takımlardan biri olsaydı, çok ağır bir hezimete maruz kalınabilirdi.

Çok iyi oynamasa da Sofiane Feghouli'nin oyundan alınışını hayli garipsedim.

İlk 11'de revizyon şart.