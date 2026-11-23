Milli takım aralarından sonra dönüşler her zaman sıkıntılıdır. Hele bir de Trabzonspor gibi ligde ritim tutan ve formda olan bir takımın hiç istemediği şeydir. Böyle maçlar çok enteresandır galip gelirsin "Gayet normal zaten bunu kazanamayacaklar hangisini kazanacak" derler. Puan kaybedersin maalesef dünyanın sonu gelmiş gibi gündem yaratılır. Onun için bordo-mavililer baştan işi sıkı tutarak Ozan'ın rakip savunmasının içine yaptığı dip koşu ile golü buldu ve ortam tam istedikleri gibi oluştu. Ama o kadar net pozisyonlardan yararlanamadılar ki... Eğer bunları gole çevirselerdi ilk yarı soyunma odasına çok rahat 4 farklı skorla girmeleri içten bile değildi.



Bunda da Eyüp'ün kalecisi Emre'nin ortaya koyduğu başarılı performans en önemli nedeniydi. İkinci devre yine oyun beklendiği gibi bordomavililerin baskısıyla başladı. Zaman zaman bazı bölümlerde Eyüpspor geçiş hücumları ile tehlikeli olmaya çalıştı. Tabi ki bu yarıda da bir çok net gol pozisyonundan yararlanamayan Trabzonspor için alınan 3 puan hepsinden önemliydi. Hele bundan sonraki ilk devrenin bitimine kadar çok yoğun ve zor bir fikstürün beklediği ortamda moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Zaten bana göre skora bağımsız oynanan oyunun özeti Trabzonspor adına tek taraflı bir maç oldu.