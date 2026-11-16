Hak etmedik

UEFA Uluslar Ligi'nde son maçımız rakip markette piyasa değeri en yüksek takım Fransa'ydı ve deplasmandaydık. Tabii ki bu takıma karşı formasyon ve de planımız doğal olarak farklı olacaktı. Oyun başlangıç felsefemiz topu rakibe bırakıp daha derin bir savunma yapıp 5-4-1 gibi karşılayıp daha sonra kazandığımız toplarla 3-4-2-1 dizilişe dönüp hücum geçişi gerçekleştirmekti. Duran toplardan gol bulmak birinci önceliğimizdi zaten başarılı performanslarımızı hep bu oyun anlayışı üzerinden gerçekleştirdik. İlk yarı gayet başarılı bir performans ve akıl ortaya koyduk. Hatta İsmail ile çok net bir pozisyondan yararlanamadık. Saha içi yardımlaşmamız, alan parselleri gayet iyiydi buna bir de isteğimiz eklenince ortaya çıkan resim olumluydu. Berke de mükemmel performans ortaya koydu. İkinci devre başında bir anlık konsantrasyon kaybı ve yanlış yerleşim yüzünden köşe vuruşundan gol yedik. Çok çabuk toparlanıp ofsayt sayılan bir golümüz iptal edildi ama bu bölümde iki gol pozisyonundan yararlanamadık. Arda kalitesine hiç yakışmayan vuruşla boş kaleye topu yollayamadı gerçi ona da arkadaşları biraz yardımcı olmalı çünkü her şey onun ayağına bakıyor. Hakan, Can, İsmail ve Deniz çok etkisizdi. İkinci yarıda da ortaya koyduğumuz çok iyi oyunla, yaptığımız mücadele ve de kaçırdığımız gol pozisyonları ile bu mağlubiyeti hak etmedik. Belki Abdülkerim ile bulduğumuz gol daha erken gelse bu zor deplasmandan hak ettiğimiz beraberlikle dönmemiz içten bile değildi. Şimdi yapılacak buralardan doğru dersleri çıkarıp çok detaylı bizim ve rakip analizlerini yapıp önümüzdeki oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak.