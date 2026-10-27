Mesaj net!

Trabzonspor son dönemde aldığı galibiyet ve oynadığı oyunla tabii ki maçın favorisi. Bir de Rizespor'un iç sahada gol dahi atamadığı ve galip gelemediğini de düşünürsek çok rahat geçeceğini sanırım herkes düşünüyordu ama bu güç zehirlenmesini bordo mavili oyuncular yaşamamalıydı. Ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadığı gibi nasıl olsa maçı kazanırız modu ile maça başlamaları bir takımın teknik ve taktiğinden daha önemlisi saha içi disiplini ve motivasyonudur. Bu eksiklik ilk yarıda fazlası ile sahaya yansıdı. Yenilen 2 gol rakip kaleye tek isabet atılamayan şut, takım halinde yapılmayan mücadele ve isteksiz yasak savar gibi laf olsun diye oynanan oyun sonucunda soyunma odasına giden oyuncu topluluğuna, devre arası her şeyden önemlisi yapılacak iş sağlam ama çok sağlam bir konuşma ile oyuncuları kendine getirmekti.

İkinci yarıya öyle bir başlangıç yaptı bordo mavili takım özelikle kendi sağ kulvarından aşırı yüklenmeyi bu bölgeden yaparak 8 dakikada 3 gol buldu. Toplu ve de topsuz oyunu kontrol etti. İşin tuhafı tam 4 golü bulup maçı bitirecek oyun temposunu ve kontrolü eline almışken yediği golle tekrar bir baskı hissetseler de bundan çok çabuk kurtulup tekrar pozisyonlar bulmaya başladılar nitekim bunların birinde Dju'nun attığı mükemmel golle ikinci devredeki coşkulu oyunla birlikte kalitelerini de ortaya koyarak galip gelmesini bildiler. Bu alınan üç puan kendi öz güvenleri açısından önemli olduğu gibi rakiplerini psikolojik açıdan baskı alma adına verilen mesaj netti: "Trabzonspor bitti demeden maç bitmez"