Biliyorlarmış!

Teknik direktör Reis, KuPS maçına; cezalar, sakatlık ve bazı oyuncuları rotasyona sokarak farklı bir oyuncu dizilişi ile başladı. Tabii ki buna rağmen tek düşünce her zaman ver her yerde olduğu gibi 3 puandı. Çünkü bu kulvarda hedef sonuna kadar gitmek ve kupayı kazanmak.

Peki bunun için eldeki kadro yeterli mi ve bunu başaracak potansiyel var mı? Bence kesinlikle var. Yalnız hayal kurduran değil; o hayali yaşatacak oyuncu kadrosu oluşturulmuştur.

Zaten son yıllarda hangi takımların final oynadığını ve kupayı kazandığını incelediğimizde bunun olmaması için hiçbir sebebin olmadığını görürüz.

İlk yarı oyunu çok iyi kontrol eden bordo mavililer istediği zaman tempoyu yükselttiği gibi istediği zaman da düşürerek saha içinde topla aktif dinlenmeyi çok doğru bir şekilde uyguladılar.

Hücum organizasyonlarını her zaman oyunun lideri olan Salah üzerinden gerçekleştirdiler. Nitekim Salah, bir gol ve asiste imza atarak üzerine düşeni fazlası ile yaptı.

Bu yarıda tek olumsuz şey Onuachu'nun sakatlığı oldu. Geçen seneki formundan uzak olsa her zaman rakipler için tehdit, önemli bir gol silahıdır.

İkinci yarı başında Dju ile farkı üçe çıkarması ile maç bitti derken Onana kendi klasına hiç yakışmayan direkt kornerden yediği hatalı golün telafisini penaltıyı kurtararak affettirdi.

Reis bir şeye dikkat etmeli. Salah çıktıktan sonra hücum oyuncularının çok bireysel oynaması, mecbur kalmadıkça pas vermemesi gibi her pozisyonu zorlamaları, atak kombinasyonunda arkadaşlarını fazla kullanmamaları, kaptırdıkları toplarla takımı çok geriye koşturmaları oyun dengesizliğine neden oldu.

Dju attığı iki golle gecenin başarılı isimlerindendi. Son gün yapılan bu transfer çok önemli ve doğruydu çünkü takımın Onuachu'dan ayrı böyle bir oyuncu profiline ihtiyacı vardı.

İki gün önce KuPS kulübü internet sitesinden "Karadeniz Fırtınası Geliyor" diye bir paylaşım yaptı.

Sanırım onlar da başlarına neyin geleceğini çok iyi biliyormuş.