Seviyenin üstüne çıkmalıyız!

Yeni bir heyecan, yeni bir meydan okuma... Bize yakışan yerde; Uluslar Ligi A Grubu'ndayız. 3 tane önemli futbol ülkesi ile oynayacağız. Kendi seviyemizi test etmek açısından çok önemli maçlar oynayacağız. Bir de hepsinin teknik adamları değişti. Dünya Kupası sonrası ilk başlangıcı kendi evimizde Zidane'lı Fransa ile yaptık. Oyunu diziliş olarak top takipteyken 5/2/3 gibi karşılayıp, bu baskı kırıldığında düşük blokta derinde 5/4/1 gibi rakibi karşıladık. Zeki'yi üçüncü stoper yapıp hibrit bir üçlü oluşturduk. Az da olsa kazandığımız toplarla hücuma çıktık. Ferdi ile net bir fırsattan yararlanamadık. Ataklarda etkili olamadık çok fazla... Bunun nedeni bu kadar savunmayı kalenize yakın yerde kurduğunuzda santrfor olarak kullandığımız Barış'ın yanında oynayan Can ve Arda bu oyun anlayışı ile rakip yarı alanı ve kalesinden uzak kalıyor. Bu alanları hızı ile geçecek oyuncu profilleri değiller. İkisi de çok yetenekli. Zaten bu konu tartışmaya kapalı. Ama bu saha içi rakibi derinde bekleyerek oynanan oyun onlara göre değildi. Bunun sonucu ilk yarı ikisi de beklenilen performansın altında kaldı.



Savunma tamam ama topu kazandığımızda bu hücum geçişini kimlerle yapacağız? Savunmayı hücumun bir parçası olarak kullanmak gerekir. İlk yarı biterken bir 30 ile 45 dakika var. Fransa çok net pozisyonlardan yararlanamadı. Bunu ikinci yarı için teknik heyetimizin iyi okuması gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi başladık. Önde oynayarak topa sahip olduğumuz gibi baskılarımız da doğru idi. Bir de köşe vuruşundan İsmail ile net bir golden yararlanamadık. Uğurcan ve Abdülkerim yaptığı bireysel hatadan dolayı çok ucuz bir gol yedik. Burada sorulması gereken soru sezona formsuz giren oyuncuların niye tercih edildiği? Bu onlar içinde iyi değil. Böyle oyuncu kazanılmaz ve rekabet oluşturulmaz. Elbette bundan sonraki bölümde skorlu dengelemek adına riskler almamız gayet doğaldı. Bu bölümde Fransa da milli takımımız da pozisyon buldu. Çok gel gitli bir son 25 dakika oynandı. Takım halinde iyi mücadele ettiğimiz, goller kaçırdığımız bir oyun ortaya koyduk. Şimdi İtalya ve Belçika maçlarında puanlar almak istiyorsak bu oyun seviyemiz yeterli olmadığı gibi bunun çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor.