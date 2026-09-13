Trabzonspor, geçen hafta oynadığı iyi oyun ve aldığı farklı sonuçla çıktığı Konya deplasmanında maçın favorisiydi. İlhan hoca da bunun bilincinde bir de 4 haftada yenilen 8 gol yüzünden takım kurgusunda daha çok defansif oyunculara yer vermiş. Özelikle orta sahada üç tane birbirine yakın savunma yönü güçlü profilleri seçmiş. Maça beklendiği gibi Konyaspor, sahanın her yerinde bire bir adam adama oyunu tercih edip, temaslı oynadığı gibi topu rakibine bıraktı. Bir de ikinci dakikada gol bulunca, bordo mavililerin işi daha da zorlaştı. Yediği golde olduğu gibi hücumdan savunma ya geçemediklerinden, geçişlerden pozisyonlar verdiler. Hep dile getirdiğim gibi; bu, takımın yumuşak karnı ve bir an önce bununla ilgili doğru savunma prensipleri belirlenmeli. İlk devre böyle topun değil, rakibin peşinden koşan Konyaspor'a karşı oyun hareketliliği, çabuk oyun, genişlik en önemlisi. Oyuncuların bulunduğu pozisyondan çıkıp daha rotasyonlu oynaması gerekir. Bu istenilen seviyede olmayınca %71 ile topla oynasalar da bir tek Salah ile gole yaklaştılar.

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İkinci devreye daha canlı başlayan bordo mavililerdi. Yine topa sahip oldular ama çok telaşlı ve sabırsız görüntüsü ile daha hücumda akıl koyup organize olmak yerine, bireysel ve içgüdüsel ataklar geliştirdiler. Bu da yeteri kadar üretkenliğin olmamasının en büyük etkeniydi. Net görülen bazı şeyler var; Saviç'le, Ozan'la bu işler olmaz. Daha da önemlisi, evet taktiksel olarak yapılması gereken bazı temel işler olmasına rağmen bunlar bile ikinci sırada kalır. Trabzonspor için en önemli konu; sahadaki bazı oyuncuların rahatlığı... Bu yalnız ortaya koydukları kötü performans değil, saha içindeki yakın çekimlerdeki vücut şekilleri, jest ve mimikleri oynayanın da sonradan oyuna girenin de dahil, kısaca bazı oyuncuların nerede olduğunu bilmesi gibi kulübün hedeflerini iyice anlaması lazım. Onun için gevşeyen bazı vidaların geç olmadan sıkılmasında kesinlikle fayda var.