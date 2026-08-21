Sürece güvenmek

Trabzonspor bu sezon ilk resmi maçını evinde yenilenmiş kadrosu ile Ferencvaros karşında oynadı. Tek hedef Avrupa Ligine kalmak. Salah, ilk 11'de olunca bordo mavili taraftarlar türbinleri doldurdu, atmosfer ve destek muhteşemdi.

Ana plan 4-4-2 formasyonuydu.

Rakibin top ayağında olmadığı zaman 5-4-1 veya 5-3-2 dizilişi ve düşük blokta yapılan kompakt savunma anlayışı vardı.

İlk devre Umut ve Onuachu başlıyorsan onlara uygun bir oyun anlayışın olmalı. Hücumda hem genişlik hem de derinlik vermen lazım. Bu istenilen seviyede değildi.

Kanat akınları ve ikili oyunlar çok yetersizdi. Salah üzerinden oynamak gayet doğal. Ama bu önemli silahı doğru kullanmak gerekir. Çünkü tam hazır değil. Onun için diğer kanat üzerinden de oyunu oynamak gerekiyor. Böylece Salah'ı fiziksel olarak oyun içinde korumaya almak en önemli konulardan biri olmalı.

Ondan iyi bir performans almak için.

İlk yarı en önemli sorun bu dengesiz hücum yapısı sonucunda üretkenlik hiç yoktu. Hiç gol pozisyonuna gidilmediği gibi, forvet oyuncularını top rakipteyken takım savunmasına hiç yardım etmemesinden dolayı iki parçalı oyun ortaya çıktı. Bu çok geniş alanda oynanan oyunda alanları kompakt bir şekilde saha içinde durulmadığından savunma ve hücumda doğal olarak ortaya çok dengesiz ve etkisiz bir oyun ortaya çıktı.



İkinci yarı yapılan doğru değişiklikler, saha içi dizilişlerinin doğru olup oyuncuların pozisyon değişikliği ve en önemlisi daha ilk yarıya göre istekli, daha hareketli takım görüntüsü ortaya çıkardı.

Doğru şiddetli pres ve doğru ataklarda yapılan konumlanmalarla çok net gol pozisyonlardan başta Onuachu başta olmak üzere birçok oyuncu yararlanamadı. Eğer bunlardan biri ikinci devrenin başında gol olsa tüm momentumu ele alırdık.

Kalan bölümlerde de goller bulmamız işten bile değildi.



Büyük beklentilerle, kendi evinde sezonun ilk oynadığı resmi maçta mağlup olmak elbette hiç iyi ve hoş olmadı. Ama şimdi sakin olunmalı bazı saha içi oyun parametresi, denge ve yapısı istenilen seviyenin altında ama çözülmeyecek sorunlar değil. Fatih hoca bunların hepsinin üstesinden gelir ve düzeltir. O da hep konuşmalarında biraz yeni kurulan takım için süre istedi, onun için buna kulak verilmeli. En önemlisi Fatih Tekke'nin başında olduğu 'Sürece Güvenmek' gerekir.