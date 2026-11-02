Bu kayıp Vincenzo İtaliano’ya yazar

Dün geceki kritik maç, yüksek tempolu, kıran kırana, seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, iki farklı skora avantajını koruyamayarak çok önemli 2 puan daha kaybetti. Bunun birinci nedeni tartışmasız İtaliano'nun büyük hatasıydı. İkinci yarının başında ikinci golle her şey Beşiktaş lehineydi. Ancak fark bire indikten sonra İtaliano'dan çok garip bir değişiklik geldi. Deplasmanda tek farkla galip durumdasınız, maçın zorluk derecesi fazla ve Oh'u oyuna alıp çift santrfora dönüyorsun. Orta sahayı 1 kişi boşaltıyorsun. Bu gerçekten ciddi bir hataydı. Bu değ-i şiklikten sonra Kasımpaşa, 2-3 kez gole yaklaştı. Nübel, 2 kurtarışla takımı ayakta tuttu. Ama son dakikalarda Nübel'in de yapacağı bir şey yoktu. Vlahovic attığı gol dışında sahada yok. Takımın fizik olarak en güçsüz oyuncusu. Oh'u alırken onu çıkarması lazımdı. Sonradan da top tutup saklayacak Trossard'ı oyundan aldı. Murillo'yu çıkardı ve yenen ikinci gol de o bölgeden orta sonucunda geldi. Oyunun geneline baktığımızda Beşiktaş çok rahat pozisyon veriyor. İtaliano hakkında daha önce şöyle bir yorum yaptım: 'Gereksiz değişiklikler, gereksiz rotasyonlar yapıyor. Her an takımın başına iş açabilir.' Medyada göklere çıkarılan İtaliano, şu anda G.Saray'ın 6 puan gerisinde. Emre Belözoğlu iyi bir takım yaratmış. Kerem sahanın yıldızıydı. Bir de maçın 6. dakikası var. Hakem Reşat Onur Coşkunses, Agbadou'nun net kırmızısını çalmaya cesaret edemedi. VAR'dan da ses gelmedi. Karar çıksa Beşiktaş, 90 dakikayı 10 kişi oynayacaktı.