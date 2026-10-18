Takımın en ciddi ismi Kante!

Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların bu maça hırslı çıkacakları beklenen bir gerçekti. İlk yarının tamamı Fenerbahçe'nin üstünlüğü altında geçti. Penaltının dışında da kaçan pozisyonlar var. Devre tek golle bitti. İkinci yarıda Fenerbahçe aynı şekilde başladı ama 55'ten sonra durgunluk dönemi gündeme geldi. Alanya ilk yarının aksine karşı kaleyi tehdit etmeye başladı. Baktı ki, durum hiç iç açıcı değil İsmail Kartal bu kez erken uyandı. Greenwood'u çıkarıp Kerem'i sahaya sürdü. Kısa süre sonra da Kerem ikinci golü atınca gece kurtulmuş oldu. Sonrasında Vedat'la üçüncü gol de geldi. Üç golle, üç puan kazanıldı ama yine de Fenerbahçe hem oyun planı olarak, hem fizik gücü olarak önündeki iki zorlu maça oldukça sıkıntılı gidecek. Bir örnek vereyim; Alanyaspor'un ikinci yarıda kaçırdığı iki çok net pozisyon var. İki de önemli Ederson kurtarışı vardı. Slavia Prag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için önemli maçlardan biri, sonrası da Galatasaray deplasmanı. Dün gece takımda en ciddi oynayan Kante'ydi. Guendouzi de son haftalara göre daha istekliydi. Lukaku golle buluştu ama fizik olarak daha çok eksik . Levent bilhassa ilk yarının en başarılı ismiydi. Greenwood yaratıcı özellikleri olan ve ofansif zenginlik için çok önemli bir kanat forvet ama milli maç arasından sonraki görüntüsü tam bir hayal kırıklığı. Merak ediyorum, bu kadar para aldın, bu halin nedir diye. Fenerbahçe'de kendisinden hesap soran birisi yok mu?