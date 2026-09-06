İsmail hoca dersine iyi çalışmamış!

Beşiktaş ikinci yarıda sergilediği mükemmel futbolla Fenerbahçe'yi deplasmanda mat etti. Eğer Ederson'un 6 tane net kurtarışı olmasaydı tarihi bir hezimet olabilirdi. Peki neden böyle oldu; öncelikle İsmail Kartal dersine hiç iyi çalışmamış. Beşiktaş çok iyi takım, kadrosu oturmuş, aynı zamanda da günümüz futbolunun istediği atletik oyuncular ağırlıkta. Bir de buna mükemmel bir Trossard'ın kalitesini eklemek lazım. İlk yarı genelde daha dengeli oldu. Ama yine de Beşiktaş'ın cesur oyunu ve kondisyon üstünlüğü açıkça görülüyordu. İrfan Can çıkarken İsmail Kartal'ın bunu göz önüne alıp İsmail hamlesi yapması gerekiyordu. Kerem'i alacaksa da çok net bir pozisyonda pas vermeyip şut atan ve defansif görevini hiç yapmayan Grenwood'u çıkarmalıydı. Kısaca Kerem ve İsmail girip yerine Greenwood ile İrfan Can'ın çıkması gerekirdi. Aslında ikinci yarıda Fenerbahçe'nin yediği gole kadar net görüntü bir an önce İsmail hamlesi gerekiyordu. Kaleci Ederson müthiş kurtarışlarla o dakikaya kadar oyunu tuttu. Ama kenardan gereken hamle gelmeyince Beşiktaş ikinci golü de attı. Dün gece Fenerbahçe açısından bir şey daha açıkça belli oldu; dirençli bir 10 numara kadroda yok. Ayrıca zorlu bir rakip karşısında defansif görevler paylaşılamadığı için Kante ve Guendouzi de iflas ettiler. Beşiktaş ve teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu kutlamak gerek. Her şeyden önce bu kısa teknik adamlık döneminde ortaya çağdaş bir takım sundu.