Rotasyona itirazım yok, tercihler yanlış

Sezona büyük hedefler koyarak girme düşüncesindeki Fenerbahçe, ligin ilk maçında şok bir yenilgiye uğradı. İsmail Kartal, ya günümüz futbolunun artık atletizme döndüğü gerçeğini bilmiyor ya da medya ve yönetimin etkisinde kalıyor. Bana göre ikincisi dahaön planda! Sezon başından beri Avrupa kulvarındaki iyi neticelere rağmen Fenerbahçe hakkındaki genel görüşümü üstüne basa basa söylüyorum; Eğer fizik gücün yetersizse yıldız futbolcu olmanın hiçbir özelliği yok. Dünkümaça bakıyorum, İsmail Kartaltabii ki Lyon maçını düşünerekrotasyon yapacak. İtirazım yokama tercihler çok yanlış. Asensio, Talisca ve İrfan Can'ın bir arada oynadığı takımın pozisyon zenginliği bulması, savunma güvencesi oluşturması mümkün değil. İşte bu iddialı teşhisim dün kısıtlı kadroya sahip Gençlerbirliği karşısında da ortaya çıktı. İlk 30 dakika tamamen Fenerbahçe'nin topa sahip olduğunu görüyoruz ancak tempo düşük, üretkenlik yok. Sadece topa sahip olma var. Üstelik Talisca ile skor avantajı da yakalanmışken. Devrenin son 15 dakikasında takım tahmin ettiğim gibi durdu. İlk ciddi rakip atağında da beraberlik golü yendi. Artık İsmailKartal'ın ikinci yarıya hamlelerlebaşlaması lazım. Onu da yapmayıncaikinci gol yendi. Sonrasında hamleler başladı ama telaşlı, yoğun baskıya Gençlerbirliği müthiş bir direnç göstererek çok net pozisyon vermeden mutlu sona ulaştı. Kutlamak lazım. Şimdi merak ediyorum; Bu maç,eleştirdiğim bu tip takım tertibi,İsmail Kartal'a önemli Lyon maçıöncesi bir ders olacak mı? Bekleyelim,görelim.