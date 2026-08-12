Kartal, play-off’ta dikkatli olmalı

F.Bahçe, Sturm Graz'ı rövanş maçında da yenip play-off'a kalmayı başardı. Avusturya ekibi, ilk yarıda değişik bir taktik uyguladı. Fizik güçlerine güvenip, ilerleyen bölümleri düşünerek gollere ihtiyaçları olmalarına rağmen takım halinde topun arkasına geçerek kendi alanlarında kalıp kontratak düşündüler. Bu 30 dakikalıkbölüm F.Bahçe'nin işine yaradı. Ayağa paslarla oyunun kontrolünü ellerinde tuttukları gibi iki de net fırsat yakaladılar. Devrenin son 15 dakikasında S.Graz biraz hareketlendi. F.Bahçe de geride işi sağlama aldı. İkinci yarı başladığında aynı ilk maçtaki gibi S.Graz'ın oyuna fizik olarak ağırlık koyduğunu gördük. İşler biraz tehlikeye girer gibi gözüküyordu. Bunu gören İsmailKartal, 3 oyuncu değişikliğine gitti. Çıkardığı3 isim de çokdoğru kararlardı. Kısa süre sonra F.Bahçe işi bitiren golü de buldu. Ondan sonra da zorlanmadan 90 dakikayı tamamladı. Hatta farkı da artırabilirdi. Dün geceye genel olarak baktığımızda Asensio ve Greenwood fizik açıdan hiç iyi değillerdi. Defans bloğu kusursuz oynadı, bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Guendouzi ve Ake idi… Talisca, santrfor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor. Geçen sezona göre de daha güçlü. İsmail Kartal'ın play-off'ta çok dikkatli olması lazım. S.Graz karşısında iki maçta da çıkardığı ilk 11, Şampiyonlar Ligi biletini almak için kesinlikle doğru değil. Herhalde bunun analizini yapacaktır. Ayrıcamükemmel bir hakem performansı izledim.