Fenerbahçe oyuna yüksek enerji ve tempolu başladı. Önde yaptığı baskıya iyi cevaplar aldı ancak final paslarında ve son vuruşlarda sıkıntı yaşamasa daha ilk çeyrekte maçın fişini çekmişti. Shakhtar genç ve hareketli bir takım. Sakin oynuyorlar ve savunma yaparken merkezi çok kalabalık tutuyorlar. Fenerbahçe'de Kerem ile Oğuz kanat organizasyonlarında sürekli yer değiştirdiler. İkinci yarıya daha coşkulu ve istekli giren Fenerbahçe'de Greenwood oyundan çıkana kadar çok etkiliydi. Vedat'ın attığı golün mimarı oldu. Son dakikaya kadar muazzam mücadele ve güçlü oyunla Fenerbahçe müthiş bir galibiyet aldı seriye devam etti. İki takımın teknik direktörlerinin Türk olması futbolumuzun imajı açısından çok kıymetliydi.

İngiliz Michael Oliver 41 yaşında. Dünya hakemliğinin referans isimlerinden biri. Uluslararası hakemlikte kazandığı itibar, büyük organizasyon tecrübesi, yönetme kapasitesi, standardı ve otoritesi ile şüphesiz kendi kuşağının en iyisi. Babası eski bir hakem, dolayısıyla aileden gelen güçlü bir hakemlik kültürüne ve mesleki mirasa sahip bunu da sahaya yansıtıyor. İlk faul 8'de oldu. 17'de Vedat hava topu mücadelesinde Matviyenko'ya faul yapınca attığı gol sahada iptal edildi. VAR tüm olasılıkları inceledi kararı onayladı. 58'de atılan golün ilk çıkışında Vedat ofsayt iptal doğru. 80'de Bondar-Brown mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Oyuncular hakeme, oyuna ve birbirlerine çok saygılıydılar. Michael Oliver çok başarılıydı.