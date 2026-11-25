Galatasaray son derece temkinli, telaşsız kontrollü ön alan baskılı ama bir o kadar da dikkatliydi. Savunmayı kalabalık tutarak rakibe boş olan bırakmadı.

Taktik disiplini yüksek Aston Villa geriden pas oyunu ile çıkarken zaman zaman savunma arkasına uzun toplarla pozisyon aradı.

İlk yarıda pozisyon yok ama tam bir strateji ve taktik savaşı vardı.

Deniz'i oyuna alıp Barış'ı sola çektikten sonra topu ön bölgeye daha kaliteli taşımaya başlayınca gol çabaları yükseldi ve Deniz ile gol geldi.

Galatasaray ikinci yarıda mücadele yüksek tempo ve güçlü oyunla hakem Daniel Siebert'i de yenerek muhteşem bir galibiyet aldı.

Yine yeni bir tarih yazdı.

Helal olsun...

42 yaşındaki Alman Daniel Siebert 14 yaşında başladığı hakemlik serüvenini geçen yıl Şampiyonlar Ligi finali yöneterek zirveye taşıdı. 41'de serbest vuruşun yeri konusunda Jackson rüzgar yapınca doğru bir sarı gösterdi.

52'de yaşanan krizde McGinn ve Batrakov'a çıkan sarılar doğru. 58'de Gomez'e sarı tamam da Yunus'a sarı niye? UEFA'nın böyle ikili krizlerde her iki tarafa da balans sarısı gösterme yaklaşımını asla adil bulmuyorum. 63'de Abdülkerim'e kontrolsüz giren Alysson'a net sarıyı göstermedi.

UEFA'nın basmalarda anlattıklarıyla bu uygulananlar arasında uçurum var! Neye kime inanacağımızı şaşırdık! 78'de Deniz kafa ile golü attı ama Jackson da tekmeyi Deniz'in yüzüne patlattı.

Tartışmasız direkt kırmızı kart olmalıydı. Üstelik Jackson'un önceden de sarısı var. Yani her halükarda kırmızı kart kaçınılmaz.

Ama eyyamcı Siebert vermedi.

Sen Şampiyonlar Ligi finali yönetmişsin bize ne bu maçı adam gibi yönet senden beklenen bu korkak! Nedir Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde UEFA hakemlerinden çektiği?