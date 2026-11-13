Kontrolü elinde tuttu

Milli takımımız kaliteli, yetenekli ayaklardan kurulu ama oyun kalitemiz için maalesef aynı şeyi söylememiz mümkün değil. İlk maça göre biz 4 farklı isimle Belçika ise 3 farklı isimle sahada. Sağ savunmada daha doğru alternatiflerimiz varken Oğuz Aydın ile başlamak pahalıya mal oldu. Doku o bölgeyi motif gibi dokudu çok etkili oldu bir türlü durduramadık. Savunmamız organize değildi. Kırılgan ve acemi mangası gibiyiz. Stoperlerimiz topu sürerken topa huzur vermiyorlar sanırsınız topla küsler. Arda'nın muhteşem frikik golüne kadar coşkuluyduk. Sonrasında oyunu bir türlü dinlendirmeyi beceremedik. Hücum ederken arkada geniş alanlar bıraktık. Yediğimiz gollerle coşkumuzu ve umutlarımızı kaybettik. Doğaçlama oynamaya başladık. Takım oyunu ve bir planımız yok. Bireysel yeteneklerin performanslarına endeksli bir oyunumuz var. Birkaç oyuncunun ayağına bakıyoruz. Onlar da kötüyse iyi oyun ve iyi sonuç hayal oluyor. Madem Zeki oyuna girecekti o dakikaya kadar o bölge de Oğuz Aydın ile oynamak niye? Arda oyunu çevirmek için her şeyini sahaya koydu çok iyiydi. Son dakika Hakan ile yakaladığımız pozisyonu gol yapabilsek beraberlikle çok kıymetli bir puanı almak işten bile değildi ama olmadı. İyi mücadele ediyoruz lakin kolay pozisyonlar veriyoruz. İlk 20 dakika sahaya koyduğunuz oyun kalitemizi oyunun tamamına yayabilirsek Uluslar A liginin vaz geçilmez takımı oluruz.

İsviçreli Sandro Scharer 38 yaşında. 2026 Dünya Kupasında 8 maçta 4. hakemlik yaptı. Hiç düdük çalamadan son 32'de evine gönderildi. 2024'te Real Madrid-Atalanta Süper Kupa finalini 2025'de Portekiz-İspanya finalini yönetti. Penaltı ve kırmızı kartlarda oldukça cömert bir profil ama bu maçta penaltı konusunda cimriydi. 5'de ceza alanında Raskin, Arda'yı arkasından itti, 17'de Merih ceza alanında Ngoy'u tek elle formasından çekti. Her iki pozisyonda VAR zaten karışmaz sahada penaltı verilebilir. Hakem devam dedi. Çünkü UEFA böyle kolay penaltı istemiyor. 76'da Arda yerdeki Raskin'in ayağına takılıyor penaltı yok. Sandro Scharer kontrolü elinde tuttu elit seviye kalitesini sahaya yansıttı. Başarılıydı.