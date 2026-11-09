Hakem başarılıydı

Fenerbahçe, yeni teknik direktör ile önde baskı, pres ve güçlü oyunla hedeften kopmamak adına mutlak galibiyet için çok istekli ve coşkulu başladı.

Kanat hücumlarında ve dış şutlarda etkiliydi. 21 dakikada bulduğu iki gol ile maçın fişini çekti. Liverpool maçında başlayan oyun anlayışındaki etkili değişim, özgüven istek, heyecan ve büyük takıma yakışır güçlü oyun bu maçta da vardı. Ancak Greenwood ve İrfan Can'ın harika gollerinden sonra tempoyu düşürdü, geriye yaslandı. Duran ve yan toplarda savunmada açıklar verdi. Ederson kalede çok başarılıydı. İstediği topları alamayan Lukaku derine gelmek zorunda kalınca etkisizdi.

Çorum FK'nın oyuna hakim olduğu ikinci yarıda, Fenerbahçe topu rakip alana taşımakta zorlananınca, Emre hoca hiç beklemedi ve gereken dokunuş anında yaparak olumlu sonuç aldı. Oyun farka gitti. En değerli farkındalık ise herkese süre vererek forma adaleti ve kazanma arzusunun hiç düşmemesiydi.

Farka rağmen savunmada görülen zaaflara gereken önlem alınmalı. Çorum FK hücumcuları son vuruşlarda biraz becerikli olsalar skor bu olmazdı. Bir büyük takım, rakibe böyle pozisyonlar vermemeli. Kaliteli ayaklara sahip Fenerbahçe, kaliteli oyunla farklı kazanarak milli takım arasına moralli girdi.

Abdullah Buğra Taşkınsoy yeni jenerasyonun çıkış yapan hakemlerinden... 5'te Ramirez- Skriniar pozisyonunda Çorum FK penaltı bekledi, devam kararı doğru... 38'de Diomande'ye çıkan sarı kart hatalı. El-yüze illegal kullanım yok. Guendouzi olayı süsledi. 54'te Kyziridis'e sarılarak umut vaat eden atağı engelleyen Semedo'ya çıkan sarı doğru.

Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. O da çok başarılıydı.