Gelişmeye ihtiyacı var

Oğuzhan Çakır, proje hakemi olarak öne çıkan ve gelişmekte olan genç bir isim. Ani dönüşlerde ve sprintlerde sıkıntı yaşıyor, sanırım bacağında bir problem var! İlk sarı sarı kartın 82'de çıktığı maçta, oyuncular çok centilmendi. Hakemin bazı faul ve kart yorumlarına baktığımızda, gelişmeye ihtiyacı olduğunu söylemeliyiz. 87'de Salah- Maestro pozisyonunda Trabzonspor lehine hatalı penaltı kararı verdi. Pozisyon başlangıcı Onuachu ofsayt çıkınca VAR müdahalesi yemekten kurtuldu. Bunun dışında Oğuzhan Çakır maçı iyi yönetti.