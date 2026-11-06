Net penaltı!

Trabzonspor ilk yarıda topa daha fazla sahip oldu ancak oyuna bir türlü giremedi. Temposuz ve keyifsiz bir oyun vardı. Freiburg fiziksel gücü yüksek, duran toplarda özellikle kornerlerde etkili tam bir Alman disiplini ile oynayan takım. Golü de kornerden buldular. Bireysel beceriden daha çok takım bütünlüğü ile sonuca gidiyorlar. Önde yüksek pres yaparak Trabzonspor'un geriden pasla çıkmasını baskıladılar. İkinci yarıya daha istekli daha iştahlı başladılar. Ancak Trabzonspor bu kez de hakem engeline takıldı. Freiburg'un taktik faullerini çözemedi. Rakibin direncini yükseltti. Kalabalık savunma ve hakem desteği ile Trabzonspor'un ataklarını önlediler. Her şeyin iyi gittiği bir dönemde kötü bir hakem geldi tüm güzellikleri ve Trabzonspor'a geceyi zehir etti.



Estonyalı Kristo Tohver UEFA 1.kategori hakemi. Ülkesinde Golf Kulübü Genel Müdürlüğü yapıyor. Yüksek profil bir hakem değil. 45 yaşında veda maçlarına çıkıyor. 44'de top ayak seviyesinde eğilip kafasını sokan tehlikeli hareketi yapan Goifo ama hakem ters yorumla Mendy'in aleyhine endirekt serbest vuruş verdi. 53'de Nwaiwu-Goifo mücadelesi temiz ama Goifo faulü yutturdu. Üstelik Nwaiwu'ya bir de sarı çıktı. 56'da Kübler arkadan iki eliyle Onuachu'yu itti. Bu pozisyon net penaltı. Hakem pozisyonu herkesten daha iyi gördü ama vermedi. Kurnaz ya VAR'a yaslandı. Bu pozisyonlar bize hakemin futbolu bilmediğini ve korkak olduğunu gösterdi. Nedir bu Trabzonspor'un ve Türk takımlarının UEFA'dan çektiği? Nerede hakemliği bırakacak yaşlı isimler varsa Türk takımlarının maçlarına jübileye gönderiyor.