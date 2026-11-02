Trabzonspor kontrollü, telaşsız ama kendinden emin başladı. Kaleci Onana'nın rakip savunma arkasına attığı uzun toplar ve kanatlardan yüksek ortalarla Onuachu üzerinden gol aradı. 9 eksikle gelen Gaziantepspor Sorescu ve Camara ile tehditkar kanat atakları geliştirdi. Düşük tempoda devam ederken ilk yarı uzatma dakikalarında kornerden gelen topu ön direkte Muçi arkaya aşırttı savunmadan öne çıkan Saviç ile golü bulan Trabzonspor soyunma odasına moralli girdi.

İki takım arasında kadro derinliği, kalitesi ve oyun olarak çok fark var. Trabzonspor da yıldız isim fazla. Biri dursa bir diğeri başlıyor öne çıkıyor etkili oluyor. Bu da bize skoru bulma maçı kazanma konusunda zorlanmadıklarını gösteriyor. Yoğun maç trafiği nedeniyle oyuncuların yorgunluklarını görebiliyoruz. Thomas Reis'ın gelecek maçları düşünerek skoru yakaladıktan sonra rotasyonu doğruydu ki bunu en verimli şekilde uyguluyor. Trabzonspor'un her maç daha da yükselen özgüvenli oyunu farklı skorlarla gol yemeden ligde kazanma alışkanlığı devam ediyor.

A.Buğra Taşkınsoy'un oyun okuma ve yer alma konusunda tecrübeye ihtiyacı var. 29'da yer almada sıkıntı yaşadı top çarptı. Zaman zaman oyunun içinde kaldı. Rakip oyuncular değişerek Saviola'yı tutarak çekerek faullerle hırpaladılar proaktif davranıp önlemeliydi. Mesela Perez bu maçı sarı kartsız tamamlamamalıydı! Trabzonspor'un 2. golü öncesinde top istem dışı Folcarelli'nin elinden sekiyor gibi görülüyor. Sonrasında top ayaktan ayağa gezdi geri oynandı en son Muçi sürdü vurdu gol oldu. Atak başlangıç fazı için beklenti oldu. VAR devam dedi. Bence de devam kararı doğru. Hakemlik sevgisi çok yüksek olan Taşkınsoy için sıkıntılı günler geride kaldı. Şimdi hızla modern hakemlik eşiğine yükselme zamanı.