Hakemlik maç değil

Fenerbahçe'de oyuncuların arasındaki mesafe inanılmaz uzun. Her iki takımda orta alanda herhangi bir engele takılmadan rakip kaleye çok kolay gitti. Gardları düşük iki boksör gibilerdi. Sağlam yumruğu atan maçı kazanacaktı. İlk yumruk Fenerbahçe'den geldi ama maçı nakavt ile Göztepe kazandı. Her iki takımda top kayıpları yaptı ama Fenerbahçe için bedeli ağır oldu. Lukaku istekliydi, derine geldi top aldı, kanatlara açtı, kaleye sırtı dönük iyi pas dağıtımı yaptı. Yüksek iştahla oynayan Oğuz Aydın takımı dikine taşıyan en etkili oyuncuydu.

Kerem koşuyor, basıyor, top kazanıyor, top taşıyor... Olması gereken yerde arı gibi ama vız vız vız kovanda bal yok. Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraftı lakin, güçlü oyunu oynayan Göztepe'ydi... Fenerbahçe, Skriniar ve Kerem ile iki eksik oynuyor. Buna rağmen bıçak sırtı giden maçı, son haftaların formda takımı, sabır ve akıl dolu oyuyla kazanmayı bildi. Oğuzhan Çakır doğru verdiği ilk faul ve ilk sarı kart ile oyuna iyi başladı.

Ancak 11'de Miroshi'ye kontrolsüz hareketinde Semedo'ya sarı göstermeliydi, göstermedi! 24'de Oppong-Akonnor pozisyonunda penaltı yok. Devam kararı doğru... 45+2'de Juan'ı tutarak umut vaat eden atağı kestiği için Semedo'ya sarı gösterdi. Pozisyon yoruma açık. Birileri bariz gol şansı kırmızı diyebilir, bir başkası kaleye mesafe var, yanda Skriniar var, yetişebilir sarı yeterli der. Yani yüzde yüz bariz gol şansı yok. Sarı doğru. VAR da böyle düşündü, karışmadı. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı.