Galatasaray iyi başladığı oyunda daha ikinci dakikada Yunus'la golü buldu. Savunma hattı düz önde yakalandı erken bulduğu gol gibi beraberlik golünü de erken yedi. Gollerden sonra maçın temposu düştü. Her iki taraf da uzun toplarla gol aradı. Baskıda gecikmeler olunca rakip daha rahat alan ve oynama fırsatı buldu. Osimhen ilk yarıda isteği topları alamayınca isyan etti. Ama ikinci yarıda stoperlerin arasına derin koşularla çok etkili oldu. Sallai ikinci goldeki asisti ile ilk goldeki hatasını affettirdi. Batrakov ve Goffi'yi usandıran Barış çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Galatasaray özellikle ikinci yarıda o eski kaliteli ve ön alan baskılarından örnekler verdi. Uzun zamandır bu kadar etkili yapamadığı 2. bölge baskısını Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapınca harika bir galibiyet geldi.



UEFA'da yönetimsel güçlerin kendi ülke hakemlerini destekleme tutarlılığı ve geleceği planlama politikalarına yıllardır tanık oluruz. Slavko Vincic'ten boşalan kadroya güçlü Sloven lobisi proaktif davranarak 36 yaşında Rade Obrenovic'i Ocak 2026'da Elit yapıverdi! Şimdi bu maçlarla da deneyim kazanıyor. Verdiği ve VAR'dan iptal edilen penaltı buralara nasıl geldiğinin ispatı gibiydi. Ferencvaros-Trabzonspor maçındaki kötü performansını da unutmadık! 7'de Lille'in attığı ilk gol öncesi Diaoune'nin Sallai'yi geçişinde faul yok, gol temiz. 23'te Osimhen'in ortasında Ngoy'un kolları kapalı penaltı olmaz. 27'de Osimhen ile kaleci Berke topa sahip olma mücadelesinde pozisyona çok geride kalan hakem hatalı bir penaltı çaldı. VAR müdahalesi yedi. Penaltı iptali doğru. 31'de Osimhen el-kol ile çok abartılı itiraz etti otoritesini yerle bir etti ama sarı gösteremedi yuttu. Böyle giderse yurttaşı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in desteği de yetmeyecek gibi...