Cihan Aydın başarılıydı

Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, kora kor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral işbirliği ile o bölgeye çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını ne istediğini ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu. Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Beşiktaş savunmasındaki tüm açıkları Salih kapattı lakin çok yoruldu ikinci golde enerjisi bitti. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinli oyundan hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerili olsa skor farkı daha erken gelirdi.



Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti. Galibiyet serisine devam ediyor. Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğru. 31'de kornerden gelen top önde Saviç'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden yani kafasından sağ koluna geliyor penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarı ile kalktı.