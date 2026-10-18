Gelecek adına umut verdi

Galatasaray artık ne oyunuyla ne yıldızlarının bireysel performansıyla rakiplerini eskiye göre ürkütmüyor. Böylesine etkisiz Galatasaray'dan biz de puan veya puanlar alırız cesareti veriyor. Gençlerbirliği'nin yakaladığı fırsatlar bunu gösteriyor. Final pasları ve son vuruşlarda başarılı olabilseler sonuç değişik olurdu! Fıratcan iyi mücadele etti. Savunmanın tüm dengesini bozan Davinson başta olmak üzere Eren ve Sane'de düşüş devam ediyor. Uğurcan başarılıydı. Torreira'nın yokluğu net görülüyor. Yapılan değişiklikler, kötü oyunu değiştiremedi ama sonradan oyuna giren Deniz'in vuruşu kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonucu değiştirdi.



Gençlerbirliği iyi mücadele etti, lakin bir hata pahalıya mal oldu. Bu galibiyet Galatasaray'ın oyunundaki sorunların üstünü örtmemeli. Reşat Onur Çoşkunses yeni isimlerden. Eren, Fıratcan, Sane ve Diabate'ye sarıları pas geçti. 33'te avantaja bırakması doğru lakin geriye dönüş anı hatalıydı, oyun devam etmeliydi. Tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. 67'de Batrakov-Fıratcan mücadelesinde devam kararı doğru. Penaltı yok. Katılmadığım sarı kart tasarrufları dışında iyi performans gösterdi. Gelecek açısından umut verdi.