Trabzonspor zayıf rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren oyunu kontrol altına aldı. Salah bir asist ve bir gol ile ''benden bu kadar'' dedi, 55'te yerini Saviolo'ya bıraktı. Kornerden yediği gol Onana'nın klasına yakışmadı.

Ancak sonrasında penaltı dahil kurtarışlarıyla gönülleri fethetti.

Trabzonspor bu galibiyetle moral buldu. Pazartesi oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi çift kale antrenmanını Finlandiya'da yaptı.

Taraftarlar tribünde meşale, havai fişek vb... maddeleri yakarak Trabzonspor'a nasıl kötülük yaptıklarının maddi zarar verdiklerinin acaba farkındalar mı?

Maltalı 33 yaşındaki tecrübesiz İshmael Barbara iki sezondur UEFA'nın gelişimine pozitif ayrımcılıkla destek verdiği bir hakem.

15 Temmuz 2025'te Andorra'da yönettiği sadece 509 seyircili Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından sonra dün seremonide karşısında Salah'ı görünce heyecandan kura atışında kazananı şaşırdı.

Neyse ki Salah müdahale ederek hakkını korudu. 22'de Eskesen topun üstünden Bouchouari'ye faulünde bacak dizden kısmen bükük olunca borderline sınırında kaldı hakem sarı verdi. Kırmızı da verse saha kararı geçerlidir; VAR karışamaz. 24'te Samet'e uydurma bir sarı çıkardı.

Eğer bu sarı ise 28'de Bouchouari'ye kontrolsüz hareketinde Parzyszek'e mutlak sarı çıkarmalıydı. Ama göstermedi.

Aklı orada kalmış olmalı ki 34'te aynı Parzyszek bu kez Aral Şimşir'e faul yapınca hakem sarı ve ikinci sarıdan kırmızı çıkardı ancak hatalı karar oldu.

Çünkü ilk sarısıydı! Neyse ki kenardan uyarı geldi düzeltti! 58'de Samet topu bilerek elle oynadı penaltı kararı doğru. Hakemin eksikleri çoktu ama skor şansı vardı.