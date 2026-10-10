Cesur değildi

Galatasaray kanatlardan topu takip alana ve dip çizgiye kadar taşımakta zorlanmadı. Ancak içeride doğru açı veya pozisyon alan ne bir santrafor ne bir 10 numara ne de tamamlayıcı oyuncuyu topla bir türlü buluşturamadılar. Bu nedenle tüm ortaları Kasımpaşa savunması kolayca uzaklaştırdı. Galatasaray gol için her şeyi yapmasına rağmen Kasımpaşa savunması gol hunisine sokmayınca ancak ilk yarının son dakikasında duran toptan golü buldu. Kasımpaşa deplasmanda cesur ve kompakt oynayan enerjisini son dakikaya kadar saklayabilen oyunu bırakmayan bir takım. Kaleci Gianniotis çok başarılıydı. Torreira'nın ihracından kısa bir süre sonra Kasımpaşa beraberlik golü geldi. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra mutlak kazanmak için Galatasaray gözünü kararttı elindeki tüm kozlarını oyuna aldı büyük takım olduğunu bir kez daha gösterdi ve galip gelmeyi bildi.

Halil Umut Meler ile haftaya başlamak doğru. Onun performansı diğer hakemlere örnek ve ışık olacak. Leao'ya ve Silva'ya çıkardığı sarılarla kendince maça bir yönetim çizgisi koydu. 14'te Galatasaray penaltı bekledi kollar kapalı doğal konumda devam kararı doğru. 40'da Sanchez'e çıkan sarıda sayısal olarak Kasımpaşalı oyuncu daha fazla ama Torreira da pozisyonun içinde mesafe kaleye 50 metre hakemin sarı yorumuna VAR da destek verdi. Bariz gol şansı kriterlerinin tamamı tam olarak oluşmuyor sarı doğru. Ali Yavuz'a çıkan sarı derslikti. 63'de Diarra'nın bariz gol şansını Torreira faulle engelledi, Meler çözemedi sarı verdi. VAR müdahalesi yedi OFR'den doğru kırmızı geldi. Elit hakem seviyesinde cesur ve standart değildi. Gariptir her kritik pozisyonda eli hep kulağında kaçak dövüşen boksör gibiydi.