Antrenmanda gibi!

Maça temkinli ve kontrollü başladık. Oyuncu konumlanmalarını ve pas akışını doğru yaptık. Basit top kayıpları yapmadık. Dış şutlarla etkili olduk. Dengeli giden oyunda yediğimiz gole kadar temponuz iyiydi.1.90'lık İtalyan stoperlerin arasında 1.73'lük Yunus'a yapılan ortalarla gol aramak hataydı. Yunus aralarında kayboldu. Yediğimiz golde ani bir top değil seken değil uzaktan hem de en kalabalık olduğumuz üç stoperli merkeze gelen ortada gereken müdahaleyi yapmayan Ozan'ın hatası büyüktü.

İkinci yarıya kanatları etkili kullanarak başladık Mancini hemen iki kanat savunmacıyı değiştirdi. Ona rağmen sağ kanat hücumunda beraberliği yakaladık. Lakin 4 dakika sonra duran toptan ikinci golü yedik. Eren topa yükselemedi altta kaldı Calafiori faulsüz yükseldi kafayı vurdu gol temiz. Yunus ikinci yarıda savunma aralarına doğru koşularla rakibi çok zorladı, çalışkan ve istekliydi. Yeniden yapılanma ve arayış içinde olan ve rotasyon yapan İtalya'yı bu haliyle yakaladık. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz kalmadığı için daha cesur oynadık ama yakaladığımız pozisyonları biz değerlendiremedik onlar yakaladıklarını değerlendirdiler galip gelmeyi bildiler. Hakemliğinde sona yaklaşan 45 yaşındaki Polonyalı Syzmon Marciniak tecrübesini sahaya yansıttı. Kariyeri ve kalitesi çok yüksek rol model bir hakem. Antrenman yaparcasına rahat, sakin ve başarılıydı.