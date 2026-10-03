Hakem zorlanmadı

Biz, ya çok öne çıkıyor savunma güvenliğini bırakıyoruz ya da çok geriye yaslanıyor, rakibe geniş alan bırakıyoruz. Modern futbolun gereği takım oyununda sıkıntılıyız. Bir oyun felsefemiz yok. Kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden yediği erken golden sonra takım olarak doğaçlama oyuna döndük. Öne çıkan savunmamız, tam da Belçika'nın istediği arkada derin boşluklar bıraktı, geçişte etkili oldular. Biz önde baskı yaptığımızda, kazandığımız toplarla hücum geliştirdik lakin bu kez arkadan beklenen destek gelmeyince üretemedik.

Skor avantajı ile geriye yaslanan ve geçiş oyunu önceliği olan Belçika'nın geride bekleyip 'üzerime gel tuzağı' gibi duran bölümlerde daha etkili gözüktük. Üçüncü bölgede en fazla pas yaptığımız, en fazla aksiyon ürettiğimiz maç oldu. Ama beklenen golü bulamadık. Yediğimiz ikinci gol bütün umutlarımızı aldı, götürdü üçüncü gol ile bittik. Avrupa Uluslar A Ligi başka bir seviye...

Kıymetini bilmek ona göre hazırlanmak oyun geliştirmek gerekiyor. Montella'ya bu lig ağır geldi. 4-6-0 girdabından çıkamadı, inadından vazgeçemedi. Oyuncu değiştirmek farklı, rakibe ve akışa göre oyunu değiştirmek farklı. Çok kaliteli oyuncularımız var ama kaliteli ve doğru çağdaş oyunumuz yok. Dünya Kupası'dan bu yana futbolumuzda tükeniş ve çöküş devam ediyor. Montella için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu kötü süreç ve sonuçlar ona yazar.

Hint asıllı 34 yaşındaki Norveçli hakem Rohit Saggi, 3'üncü dakikada sözlü ikaz etti, 26'ncı dakikada ise aynı eylemi tekrarlayınca Lukebakio'ya ve 30'uncu dakikada ise Tielemans'a doğru sarı kartlar göstererek, oyunu kontrol altında tuttu. Karşılaşmada 24 faul, 7 sarı kart vardı. Maç 94.10 dakika oynandı. Top 62.21 dakika oyunda kaldı. Hakemi zorlayan pozisyon yoktu. O da maçı bozmadı. Gereksiz 2-3 sarı kart dışında başarılıydı.